< sekcia Regióny
Fašiangové podujatie ponúkne chlieb z komunitnej pece a iné jedlá
Súčasťou podujatia budú aj remeselné stánky s drevenými a koženými výrobkami, ponožkami, drobnosťami pre radosť, hračkami či balónmi.
Autor TASR
Veľký Šariš 31. januára (TASR) - Fašiangové podujatie, ktoré sa koná v sobotu vo Veľkom Šariši, ponúkne návštevníkom okrem rôznych jedál i bohatý program a ukážku remesiel. Začína sa o 14.00 h na tamojšom námestí. Ako TASR informovala vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského úradu vo Veľkom Šariši Veronika Lazoríková, pôjde o popoludnie, ktoré má spájať generácie.
„Fašiangy sú tradícia, ktorá patrí do ulíc, medzi ľudí. Chceme, aby sa námestie naplnilo vôňou domáceho jedla, smiechom a dobrou náladou, presne tak, ako si to pamätáme z rozprávania našich starých rodičov,“ uviedla Lazoríková a apeluje na ľudí, aby prišli v maskách.
V rámci gastrozóny bude mať svoje miesto komunitná pec s remeselným chlebom, domáce pirohy aj „rajcupa“ v kotlíku. Nebude chýbať ani zabíjačková klasika, ako je hurka, klobása či kapusta a hotové výrobky. Organizátori zároveň pripomínajú, aby si ľudia priniesli vlastné nádoby.
„Do vôní a chutí sa pridajú aj domáce šišky od Jednoty dôchodcov, šarišský ‚hamburger‘ v podaní Mládežníckeho parlamentu, chlieb s masťou a cibuľou, domáce kysnuté koláče a záviny zo súkromnej pekárne, palacinky, langoše, zemiakové špirály či medovníčky,“ priblížila Lazoríková a doplnila, že k dispozícii budú i stánky s nápojmi.
Súčasťou podujatia budú aj remeselné stánky s drevenými a koženými výrobkami, ponožkami, drobnosťami pre radosť, hračkami či balónmi.
„Kultúrny program štartuje o 15.00 h a sľubuje pestrú zmes humoru, muziky aj poriadnej šou. Na pódiu vystúpi Viliam Kalman zo skupiny Drišľak, folklórny súbor Malošarišanka a o vizuálny zážitok sa postará Divadelný svet - Ujo Huncút s ohňovou šou a žonglovaním. Do diania vstúpi aj maska fašiangov - Turoň, symbol, ktorý vie rozosmiať deti aj dospelých a pripomenúť, že tradícia má stále miesto aj v dnešnom meste,“ doplnila Lazoríková.
„Fašiangy sú tradícia, ktorá patrí do ulíc, medzi ľudí. Chceme, aby sa námestie naplnilo vôňou domáceho jedla, smiechom a dobrou náladou, presne tak, ako si to pamätáme z rozprávania našich starých rodičov,“ uviedla Lazoríková a apeluje na ľudí, aby prišli v maskách.
V rámci gastrozóny bude mať svoje miesto komunitná pec s remeselným chlebom, domáce pirohy aj „rajcupa“ v kotlíku. Nebude chýbať ani zabíjačková klasika, ako je hurka, klobása či kapusta a hotové výrobky. Organizátori zároveň pripomínajú, aby si ľudia priniesli vlastné nádoby.
„Do vôní a chutí sa pridajú aj domáce šišky od Jednoty dôchodcov, šarišský ‚hamburger‘ v podaní Mládežníckeho parlamentu, chlieb s masťou a cibuľou, domáce kysnuté koláče a záviny zo súkromnej pekárne, palacinky, langoše, zemiakové špirály či medovníčky,“ priblížila Lazoríková a doplnila, že k dispozícii budú i stánky s nápojmi.
Súčasťou podujatia budú aj remeselné stánky s drevenými a koženými výrobkami, ponožkami, drobnosťami pre radosť, hračkami či balónmi.
„Kultúrny program štartuje o 15.00 h a sľubuje pestrú zmes humoru, muziky aj poriadnej šou. Na pódiu vystúpi Viliam Kalman zo skupiny Drišľak, folklórny súbor Malošarišanka a o vizuálny zážitok sa postará Divadelný svet - Ujo Huncút s ohňovou šou a žonglovaním. Do diania vstúpi aj maska fašiangov - Turoň, symbol, ktorý vie rozosmiať deti aj dospelých a pripomenúť, že tradícia má stále miesto aj v dnešnom meste,“ doplnila Lazoríková.