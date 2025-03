Fašiangové podujatie vo Veľkom Šariši ponúkne i zabíjačkové výrobky

Veľký Šariš 1. marca (TASR) - Vystúpenia folklórnych súborov, ľudová hudba a pestrá ponuka rôznych jedál sú pripravené v rámci Fašiangových zabíjačkových hodov. Uskutočnia sa v sobotu od 14.00 h do 18.00 h na Námestí sv. Jakuba vo Veľkom Šariši.



"Fašiangy sú pre nás obdobím radosti, ale aj pripomienkou našich kultúrnych koreňov. Sme radi, že vo Veľkom Šariši môžeme tento rok zorganizovať podujatie, ktoré spája generácie a oživuje naše tradície," povedala vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského úradu vo Veľkom Šariši Veronika Lazoríková.



Program podujatia ponúkne vystúpenia Detského folklórneho súboru (DFS) Šarišanček, DFS Kanaš pri Základnej umeleckej škole vo Veľkom Šariši, Tria Kormaníkovci, Šarišskych gavaliroch a hudobníkov Dušana Lukáča a Jozefa Zamborského na fujare.



Ako doplnila Lazoríková, tradičné fašiangové pokrmy zahŕňajú vyprážané šišky, fánky, klobásy, slaninu, jaternice a zabíjačkové špeciality, ktoré budú ľuďom k dispozícii. "Toto obdobie bolo vždy spojené s hostinami, pretože ľudia sa snažili pred pôstom poriadne najesť a využiť zásoby mäsa a masti, ktoré sa v nasledujúcich týždňoch nesmeli konzumovať," priblížila Lazoríková.



Jedným z najvýraznejších prvkov fašiangov sú podľa nej masky a karnevalové sprievody. Ľudia sa prezliekajú do rôznych kostýmov, pričom tradičné masky predstavujú zvieratá, smrť, ženíchov a nevesty či rôzne komické postavy. Sprievody prechádzajú dedinami, navštevujú domácnosti a prinášajú so sebou dobrú náladu, spev a tanec. Masky majú aj symbolický význam - často slúžia na zosmiešnenie autorít, prekonanie spoločenských rozdielov a vytvorenie priestoru na neviazanú zábavu.



"Takýto sprievod a masky budeme mať aj vo Veľkom Šariši, predstaví ho DFS Šarišanček," dodala Lazoríková.