Fašiangové slávnosti prinesú do Prešova sprievod aj pochovávanie basy
Autor TASR
Prešov 14. februára (TASR) - Fašiangové slávnosti v sobotu popoludní oživia Hlavnú ulicu v Prešove. Na podujatie plné folklóru, masiek a hudby pozýva Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov. Ako informovala samospráva, program sa začne o 14.00 h fašiangovým sprievodom, ktorý do centra mesta dorazí z troch strán.
Následne sa uskutoční fašiangová veselica. Na pódiu sa predstavia folklórne súbory (FS) a detské folklórne súbory (DFS) z regiónu, ako FS Šarišan, DFS Šarišanček, FS Starišan, DFS Dúbravienka, DFS Rozmarija, FS Rozmarija, FS Šariš a FS Dúbrava. Vyvrcholením slávností bude tradičné pochovávanie basy, symbolická rozlúčka s obdobím zábav a veselíc pred začiatkom pôstu.
Program obohatí Divadelný svet, ktorého súčasťou je zabávač, ohňová šou a žonglovanie. Hudobnú časť podujatia bude od 16.30 h sprevádzať Ľudová hudba Stana Baláža.
Počas podujatia bude pre návštevníkov pripravený sprievodný program, ako tvorivé dielne zamerané na výrobu masiek, maľovanie na tvár, choduliari, ohňová šou, žonglovanie, ako aj tradičné fašiangové pochutiny.
