Fašiangové slávnosti sa vracajú do centra Prešova

Prešov 20. februára (TASR) - Folklórnym sprievodom sa začnú v utorok (21. 2.) v centre Prešova fašiangové slávnosti. Vyvrcholením bude veselica inšpirovaná ľudovými tradíciami. Podujatie, ktoré sa začne o 16.30 h, pripravuje mesto Prešov v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu (PKO). TASR o tom informovala manažérka kultúry PKO Patrícia Nagyová.



Ako povedala, fašiangové obdobie trvajúce od Troch kráľov do Popolcovej stredy sa uzatvára honosnými oslavami. Toto obdobie je príznačné fašiangovými sprievodmi, ktoré sú plné ľudových zvyklostí, veselej hudby, tanca, bláznivých masiek a dobrého jedla.



"Návštevníci si budú môcť priamo v centre mesta vychutnať pravú fašiangovú veselicu. Tento rok sa predstaví až desať folklórnych súborov z prešovského kraja, ktoré svojím tancom, spevom a vinšovaním prevedú návštevníkov historickým centrom Prešova," priblížila Nagyová.



Sprievod zavŕši slávnostné pochovávanie basy a v závere podujatia bude nasledovať fašiangová veselica v podaní kapely Basawell. Na fašiangovom sprievode sa zúčastnia prešovské folklórne súbory (FS) Šarišan, Starišan, Šariš, Rozmarija, Dúbrava, Karpaťanin, Kelemeske furmani a Prešovskí heligonkári a detské FS Šarišanček a Dúbravienka.



Ako uviedla riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková, ľudia sa môžu zapojiť do fašiangového sprievodu.



Priestor pred Konkatedrálou svätého Mikuláša v Prešove od začiatku februára spestrujú veselí slamení panáci, ktorí umocňujú tradičnú fašiangovú atmosféru. Rodinku 'slameniakov' podobne ako minulý rok vyzdobili prešovské folklórne súbory. Návštevníkov mesta budú rozveseľovať do 28. februára.