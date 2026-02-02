< sekcia Regióny
Fašiangové slávnosti v Prešove ponúknu bohatý program
Autor TASR
Prešov 2. februára (TASR) - Autentickú fašiangovú atmosféru a pripomenutie krásy slovenských zvykov a tradícií ponúknu návštevníkom Prešova tradičné Fašiangové slávnosti. Uskutočnia sa v sobotu 14. februára na Hlavnej ulici. TASR o tom informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu v Prešove František Karlík.
Program sa začne o 14.00 h fašiangovým sprievodom, ktorý tento rok príde do centra mesta z troch strán súčasne a symbolicky otvorí popoludnie plné tradícií. „Následne sa o 14.15 h rozprúdi fašiangová veselica, počas ktorej sa návštevníci môžu zapojiť do tanca a spevu. Od 14.35 h sa na pódiu predstavia folklórne súbory a detské folklórne súbory z regiónu - Folklórny súbor (FS) Šarišan, Detský folklórny súbor (DFS) Šarišanček, FS Starišan, DFS Dúbravienka, DFS Rozmarija, FS Rozmarija, FS Šariš a FS Dúbrava,“ uviedol Karlík s tým, že ich vystúpenia prinesú tradičné ľudové piesne, tance a kroje, ktoré neodmysliteľne patria k fašiangovému obdobiu.
„O 15.45 h program obohatí Divadelný svet, ktorý ponúkne zábavu pre malých aj veľkých v podobe zabávača, ohňovej šou a žonglovania. Hudobnú časť podujatia bude od 16.30 h sprevádzať Ľudová hudba Stana Baláža, ktorá svojím vystúpením dotvorí pravú fašiangovú náladu. Vyvrcholením slávností bude tradičné pochovávanie basy o 17.30 h, symbolická rozlúčka s obdobím zábav a veselíc pred začiatkom pôstu,“ doplnil Karlík.
Počas celého podujatia bude pre návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program - tvorivé dielne zamerané na výrobu masiek, maľovanie na tvár, chodúliari, ohňová šou, žonglovanie, ako aj chutné jedlo, tradičné fašiangové pochutiny a tovarové stánky.
