Fašiangovú zábavu presunula Žilina z centra do Lesoparku Chrasť

Žilina 27. februára (TASR) - Žilinské fašiangy sa uskutočnia v nedeľu 11. februára v Lesoparku Chrasť. Fašiangové sprievody vyrazia do lesoparku zo žilinských sídlisk Solinky a Vlčince o 12.30 h. Podľa Kataríny Gazdíkovej zo žilinskej radnice sa môže do sprievodov pridať každý, kto si oblečie masku alebo kostým.



Fašiangová zábava sa vracia do Žiliny po ročnej pauze. "Samospráva sa však rozhodla presunúť tradičný sprievod karnevalových masiek z centra mesta do lesoparku. Tohtoročné fašiangové oslavy pripravuje v spolupráci s kaviarňou v lesoparku," uviedla Gazdíková.



Doplnila, že pre návštevníkov bude pripravený kultúrny program. "Predstavia sa detské folklórne súbory Stavbárik a Cipovička, spevácka skupina Spievanky, Folklórny súbor Stavbár či folklórni nadšenci Oprášené krpce. Zavŕšením programu bude slávnostné pochovávanie basy a tradičná veselica inšpirovaná ľudovými tradíciami. Nebudú chýbať ani klasické dobroty a pochutiny, ktoré sa v minulosti podávali počas fašiangového obdobia," priblížila.



"Som rád, že pravú fašiangovú veselicu budú môcť znovu zažiť aj Žilinčania a návštevníci nášho mesta. Verím, že sa nám podarí vytvoriť novú tradíciu, ktorá ponúkne okrem priblíženia starých zvykov aj zaujímavý obsah a zábavu," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.