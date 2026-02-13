< sekcia Regióny
Fašiangový sprievod v L. Mikuláši obohatí hudba, tance i sladké šišky
Trasa sprievodu pôjde od mestského úradu cez Štúrovu ulicu, popred Liptovskú knižnicu G. F. Belopotockého až na Námestie osloboditeľov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 13. februára (TASR) - Na fašiangovom sprievode centrom Liptovského Mikuláša budú návštevníkov zabávať fašiangovníci z folklórnych súborov a skupín z Liptova, kluby seniorov, ale aj materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Informovali o tom z radnice.
„Oblečte sa do masiek a zabavte sa pri dobrej hudbe, tanci a sladkých šiškách. Pozývame vás na tradičné fašiangové oslavy pre malých aj veľkých, ktoré sa uskutočnia v piatok o 16.00 h,“ uviedli zo samosprávy. Trasa sprievodu pôjde od mestského úradu cez Štúrovu ulicu, popred Liptovskú knižnicu G. F. Belopotockého až na Námestie osloboditeľov.
Ako spresnili z Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, v monografii mesta sa píše, že fašiangy neboli len obdobím zábav, ale aj časom návštev, rodinných a priateľských stretnutí - najmä medzi dámami, ktoré popíjali čaj alebo šípkové víno a pochutnávali si na koláčoch, fánkach či „bógňach“.
„Bógne sa pripravovali z lístkového cesta nakrájaného na širšie pásy, ktoré sa piekli na opačnej strane formy určenej na srnčí chrbát. Navrchu sa potreli bielkom a posypali kryštálovým cukrom, sekanými orechmi a škoricou,“ priblížili.
Koláče sa piekli na okrúhlych ťapšách, ktoré počas roka odpočívali zavesené na stenách veľkej špajze. Boli viacvrstevné - maková, orechová a lekvárová plnka s hrozienkami, ochutená citrónovou kôrou a škoricou, sa prekladala kysnutým cestom. Po nakrájaní koláč pripomínal vysokú tortu.
„Obľúbenými boli aj fašiangové večierky, ktoré organizoval spevokol Tatran a Beseda v Liptovskom Svätom Mikuláši. Pozvánka na takýto večierok z roku 1919 sa nám zachovala v našich zbierkach,“ dodali z múzea.
