Fašiangy prinesú do regiónu Trnavy hudbu, masky aj pochovávanie basy
V Cíferi prejde sprievod obcou od 14.00 do 16.00 h, následne sa v historickom mlyne a Archeoparku Cífer-Pác uskutoční hostina so zabíjačkovými špecialitami a vystúpením folklórnej skupiny Cífer.
Autor TASR
Trnava 13. februára (TASR) - Fašiangy v trnavskom regióne prinesú v sobotu (14. 2.) do ulíc miest a obcí hudbu, masky aj tradičné pochovávanie basy. Centrom diania bude Trnava, kde sa na Hlavnej ulici od 10.00 h budú podávať tradičné zabíjačkové špeciality, o hudobnú atmosféru sa postarajú ľudové zoskupenia Trnafčan a Spevákovci. Súčasťou programu budú aj tvorivé dielne pre deti a rodičov. TASR o tom informovali z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Program v Trnave bude pokračovať o 15.45 h, keď vyrazí sprievod maškár a o 16.00 h sa uskutoční tradičné pochovávanie basy v podaní folklórnej skupiny Verešvaran a dychovej hudby Verešvaranka. Symbolický obrad uzavrie fašiangové obdobie a otvorí pôst.
Riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák uviedol, že fašiangy v regióne sú o oslave tradícií a komunít. „Každoročne sa obyvatelia väčších miest aj menších obcí stretávajú pri stole so zabíjačkovými špecialitami alebo pri príprave masiek či programu. Región sa stáva miestom, kde človek stráca pojem o čase,“ zhodnotil.
Fašiangové podujatia sa uskutočnia aj v ďalších obciach regiónu. V Ružindole sa od 16.00 h bude konať obecná zabíjačka a pochovávanie basy v sprievode folklórnej skupiny Dudváh, od 15.00 h je v kultúrnom dome naplánovaná degustácia vín a medoviny. V Bohdanovciach nad Trnavou vyrazí sprievod o 13.30 h spred kultúrneho domu, popoludní bude nasledovať pochovávanie basy za sprievodu harmonikára Lukáša z Linča.
V Jaslovských Bohuniciach sa pochovávanie basy uskutoční o 18.00 h v kultúrnom dome Paderovce, zabíjačkové špeciality budú k dispozícii od 15.00 h a večer zahrá folklórna skupina Blavanka. V Boleráze prejde obcou sprievod o 10.30 h, popoludní bude v kultúrnom dome detský karneval a večer fašiangová zábava so skupinou Keverovci, ktorú uzavrie pochovávanie basy.
V Suchej nad Parnou sa program začne o 17.00 h v kultúrnom dome, o hudobnú atmosféru sa postarajú miestne hudobné telesá a dychová hudba Suchovanka. V Cíferi prejde sprievod obcou od 14.00 do 16.00 h, následne sa v historickom mlyne a Archeoparku Cífer-Pác uskutoční hostina so zabíjačkovými špecialitami a vystúpením folklórnej skupiny Cífer.
