Fašiangy v B. Bystrici vyvrcholia sprievodom v maskách

Banská Bystrica 24. februára (TASR) - V historickom centre Banskej Bystrice chystá radnica v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom rozlúčku s tohtoročným fašiangovým obdobím. Do fašiangového sprievodu, ktorý potiahne mestom v utorok 4. marca o 16.30 h, sa môžu zapojiť aj návštevníci, ak prídu v maske. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Fašiangový sprievod v maskách sa vydá z Dolnej ulice na Námestie SNP. Program bude o polhodinu neskôr pokračovať vystúpením folklórnych zoskupení. Obyvatelia i návštevníci mesta sa môžu tešiť na program detského folklórneho súboru Matičiarik, folklórneho súboru Partizán z Banskej Bystrice, ako aj skupiny Priechoďan z Priechodu," uviedla Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.



Ako doplnil Strelec, fašiangy, ktoré sa každý rok začínajú na Troch kráľov, symbolizujú obdobie prechodu od zimy k jari. V utorok pred Popolcovou stredou bývala posledná zábava, na ktorej sa pochovala basa na znak zákazu organizovania zábav počas 40-dňového pôstu. Je to symbol ukončenia fašiangov a za náreku plačiek a veselej muziky sa s nimi rozlúči aj mesto pod Urpínom.