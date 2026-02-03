< sekcia Regióny
Fašiangy v Kriváni prinesú sprievod masiek, jedlo i zábavu
Sprievod masiek sa začne o 10.00 h pred obecným úradom v Kriváni. Pokračovať bude k obchodu s potravinami, nasledovať bude časť s novými domami.
Autor TASR
Kriváň 3. februára (TASR) - Organizovaný sprievod masiek po obci, gastronómia i zábava budú súčasťou podujatia Fašiangy v našej dedine v Kriváni v Detvianskom okrese. TASR o tom informoval organizátor podujatia Martin Vajs s tým, že sa uskutoční v sobotu 7. februára.
Spresnil, že záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do sprievodu, prídu pred obecný úrad o 9.30 h. „Vítané sú akékoľvek masky. Kostýmy si ľudia pripravia sami, môžu to byť napríklad aj zvieratá ako medveď či vlk, strigy alebo rôzne iné známe postavy,“ objasnil. Podľa neho v sprievode môžu ísť so svojimi rodičmi aj deti. Motivovať ich chcú tým, že vyhlásili súťaž o tri najkrajšie detské masky.
Ako ďalej uviedol, sprievod masiek sa začne o 10.00 h pred obecným úradom v Kriváni. Pokračovať bude k obchodu s potravinami, nasledovať bude časť s novými domami. Od nich pôjdu účastníci dolnou ulicou popri továrni, cez miestne časti Ďuricovci a Chlebničanovci až k reštaurácii pri hlavnej ceste. Od nej sa po chodníku vráti sprievod k obecnému úradu. „Predpokladáme, že koniec trasy bude približne o 14.00 h. Pri úrade už bude pripravené jedlo a nasledovať bude voľná zábava,“ spomenul. Pre návštevníkov pripravujú kotlíkový guláš, chlieb s masťou a cibuľou a tradičné fašiangové pochutiny.
Vajs poznamenal, že fašiangová zábava sa do Kriváňa vracia po rokoch. Prvýkrát ju organizovali v roku 2017, neskôr ju pre pandémiu nového koronavírusu a ďalšie dôvody nemali. Cieľom podujatia je podľa neho spojiť ľudí v dedine. Spolupracujú na ňom miestni futbalisti, dobrovoľní hasiči, dôchodcovia i klub stolného tenisu.
Fašiangy sa začínajú deň po Troch kráľoch a končia sa Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou. Ich dĺžka sa riadi podľa toho, na aký dátum v danom roku vychádzajú sviatky Veľkej noci. Obdobie fašiangov sa spájalo s rôznymi obchôdzkami v maskách, ktoré slúžili na privolanie jari, hlavne magickými spôsobmi.
Spresnil, že záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do sprievodu, prídu pred obecný úrad o 9.30 h. „Vítané sú akékoľvek masky. Kostýmy si ľudia pripravia sami, môžu to byť napríklad aj zvieratá ako medveď či vlk, strigy alebo rôzne iné známe postavy,“ objasnil. Podľa neho v sprievode môžu ísť so svojimi rodičmi aj deti. Motivovať ich chcú tým, že vyhlásili súťaž o tri najkrajšie detské masky.
Ako ďalej uviedol, sprievod masiek sa začne o 10.00 h pred obecným úradom v Kriváni. Pokračovať bude k obchodu s potravinami, nasledovať bude časť s novými domami. Od nich pôjdu účastníci dolnou ulicou popri továrni, cez miestne časti Ďuricovci a Chlebničanovci až k reštaurácii pri hlavnej ceste. Od nej sa po chodníku vráti sprievod k obecnému úradu. „Predpokladáme, že koniec trasy bude približne o 14.00 h. Pri úrade už bude pripravené jedlo a nasledovať bude voľná zábava,“ spomenul. Pre návštevníkov pripravujú kotlíkový guláš, chlieb s masťou a cibuľou a tradičné fašiangové pochutiny.
Vajs poznamenal, že fašiangová zábava sa do Kriváňa vracia po rokoch. Prvýkrát ju organizovali v roku 2017, neskôr ju pre pandémiu nového koronavírusu a ďalšie dôvody nemali. Cieľom podujatia je podľa neho spojiť ľudí v dedine. Spolupracujú na ňom miestni futbalisti, dobrovoľní hasiči, dôchodcovia i klub stolného tenisu.
Fašiangy sa začínajú deň po Troch kráľoch a končia sa Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou. Ich dĺžka sa riadi podľa toho, na aký dátum v danom roku vychádzajú sviatky Veľkej noci. Obdobie fašiangov sa spájalo s rôznymi obchôdzkami v maskách, ktoré slúžili na privolanie jari, hlavne magickými spôsobmi.