Fašiangy v Nitre ponúkajú jarmok i sprievod masiek

Už od dopoludňajších hodín spríjemňuje fašiangový deň v centre Nitry flašinet Ivana Gontka, ku ktorému sa pripojí aj muzika Podzoborských heligonkárov.

Nitra 2. marca (TASR) – Jarmok, sprievod masiek a množstvo ďalších atrakcií ponúkajú Nitrianske fašiangy, ktoré sa v sobotu už od rána konajú na Svätoplukovom námestí a pešej zóne. Jarmok sa začal o 10.00 h a potrvá do 17.00 h. Okrem výrobkov remeselníkov ponúka domácu zabíjačku a rôzne fašiangové špeciality. Súčasťou jarmoku sú tento rok aj domáce zvieratá z farmy Humanita.



Už od dopoludňajších hodín spríjemňuje fašiangový deň v centre Nitry flašinet Ivana Gontka, ku ktorému sa pripojí aj muzika Podzoborských heligonkárov. "Hlavným zabávačom však sú Vrbovskí víťazi. Nudiť sa fašiangoví návštevníci nebudú ani popoludní. Už o 15. hodine si v rámci tvorivých dielní môžu nechať pomaľovať tvár, prípadne si vyrobiť svoju vlastnú originálnu masku, aby sa následne mohli zapojiť do fašiangového sprievodu," uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.



Fašiangový sprievod masiek sa začne po pešej zóne presúvať o 15. hodine. "Zúčastniť sa na ňom môžu deti i dospelí v maskách, aj s netradičnými nástrojmi, ako sú hrkálky, hrebene či pokrievky na hrnce, aby sa mohli pridať k bubeníkom Campana Batucada, mažoretkám I-NIMA, chodúliarom z Harry Teater, študentskému divadlu VYDI, folklórnym súborom a skupinám. Fašiangy vyvrcholia pochovávaním basy a ukážkou slovenských fašiangových zvykov," doplnila Synaková.



Ako pripomenula, súčasťou fašiangového programu je aj bezplatná prehliadka Nitry so sprievodcom. "Tematicky bude ladená do secesie. Prehliadku organizuje Turistické informačné centrum Nitra v rámci Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Záujemcovia sa stretávajú o 13. hodine pred župným domom," doplnila Synaková.