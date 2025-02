Fašiangy v skanzene Pribylina spoja tradície i gastronómiu

Pribylina 22. februára (TASR) - Fašiangové obdobie si v sobotu pripomínajú v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Návštevníkov čaká program plný ľudových tradícií, folklóru a regionálnych špecialít. Po rokoch sa do skanzenu vráti aj pravá dedinská zabíjačka. Fašiangy otvoria programové kalendárium Liptovského múzea. TASR o tom informovala jeho marketingová manažérka Slávka Križková.



"Fašiangy sú ideálnou vstupnou bránou do ročného programu skanzenu. Dediny v tomto období ožívali spevom, tancom, maskovanými sprievodmi a bohatými hostinami," uviedol riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada s tým, že pripraveným programom spoja tradície, gastronómiu a vzdelávanie do jedinečného zážitku.



O fašiangovú atmosféru dedinských osláv, aké sa kedysi konali v každej obci, sa postará folklórny súbor Liptov prostredníctvom fašiangovej bursy, počas ktorej folkloristi vytancujú prítomných hostí.



"Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážku tradičnej dedinskej zabíjačky s ochutnávkami a predajom hotových mäsových výrobkov. Pre odbornú verejnosť sú pripravené prednášky o chove, chorobách a kvalite mäsa," uviedla programová manažérka Liptovského múzea Silvia Vančová.



Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, kde si môžu vyrobiť fašiangové masky a bližšie spoznať fašiangové tradície hravou formou. Na svoje si prídu aj milovníci gastronómie. "Počas celého podujatia bude možné zakúpiť si občerstvenie s dôrazom na regionálne špeciality a tradičné sladké i slané fašiangové pochúťky, ako šišky, fánky a škvarkové pagáče. Atmosféru liptovskej dediny dotvorí jarmok s predajom ľudových remeselných výrobkov," doplnila Vančová.



Počas fašiangových slávností bude špeciálne vypravený historický vláčik Považskej lesnej železnice. V hodinovom takte bude premávať už od 8.45 h.