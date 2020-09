Febiofest 2020 otvorí nový film P. Zelenku Modelár

Bratislava 24. septembra (TASR) - Premiéry nových slovenských filmov, oceňované zahraničné tituly uvedené na festivaloch v Cannes, Benátkach či Toronte, medzinárodnú súťaž reflektujúcu dianie v strednej Európe, ale aj diela klasikov a program pre detských divákov prinesie Febiofest 2020. V poradí 27. ročník filmového festivalu, ktorý sa uskutoční od 30. septembra do 4. októbra v Bratislave s podtitulom Zaostrené na dobrý film a lepšie časy, priblížili organizátori vo štvrtok na tlačovej konferencii.



Festival otvorí nový česko-slovenský film režiséra Petra Zelenku Modelár, v hlavných úlohách s Jiřím Mádlom a Kryštofom Hádkom, o dvoch kamarátoch, ktorí prevádzkujú požičovňu dronov. Tie sú pre nich priepustkou do mnohých oblastí ľudského konania, kam by sa inak nepozreli. Medzi ich klientmi je aj prezidentský kandidát. Drony vo filme monitorujú veterné elektrárne a nosia aj luxusné kabelky na prehliadke namiesto modeliek. Keď sa však jeden z hrdinov rozhodne využiť dron na niečo úplne iné, situácia vo firme sa skomplikuje.



Tradične najnavštevovanejšia sekcia Slovenská filmová krajina mala v pôvodnom termíne festivalu priniesť až osem titulov, z ktorých väčšina mala za sebou svetovú premiéru na niektorom z kľúčových zahraničných festivalov. V aktuálnom programe Febiofestu je päť nových slovenských filmov, ktoré celé mesiace odkladali premiéru. Medzinárodne uznávaná slovenská režisérka Mira Fornay osobne uvedie svoju novinku Žaby bez jazyka. Nový film predstaví dokumentarista a dobrodruh Pavol Barabáš a svoje nové počiny - filmové portréty osobností predstavia Jaro Vojtek a Martin Šulík.



Projekcie festivalu, ktorý sa mal pôvodne konať v marci, tesne pred začiatkom ho však zastavilo zatvorenie kín na začiatku koronakrízy, sa uskutočnia v kinách Lumiére a Mladosť. "Pôvodne plánovaný sprievodný program bude prebiehať v obmedzenej podobe a ostane výlučne v priestoroch kinosál," avizujú organizátori. Ďalej podčiarkujú, že pripravujú bezpečný festival, počas jeho konania budú dodržané všetky hygienické a protiepidemické opatrenia v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.



Po hlavnej bratislavskej časti poputuje Febiofest do regiónov v podobe festivalových ozvien. Tie sa budú konať od 30. septembra do 22. októbra v 16 slovenských mestách.