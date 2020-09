Febiofest bude, prinesie výnimočné tituly a očakávané premiéry

Bratislava 18. septembra (TASR) – Febiofest 2020 sa predsa uskutoční. V poradí 27. medzinárodný filmový festival, ktorého pôvodný marcový termín zastavilo tesne pred štartom zatvorenie kín, bude v Bratislave od 30. septembra do 4. októbra. „Prinesie očakávané aj dlho odkladané premiéry nových slovenských aj zahraničných snímok od oceňovaných režisérov," TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Kizáková.



„Kiná sú (našťastie) otvorené, rúško je v nich potrebné mať cez nos a ústa. Oči a uši, rozum a cit ostávajú voľné a slobodné. Bolo by teda škoda, aby sme divákom nielen v Bratislave, ale výberovo aj v regiónoch, neponúkli program, ktorý sme počas roka, pôvodne na marec pripravovali. Bola by to veľká škoda aj pre filmy, ktoré na svojich divákov čakajú," konštatovala výkonná riaditeľka Febiofestu Ľubica Orechovská.



Projekcie sa uskutočnia v bratislavských kinách Lumiére a Mladosť, pôvodne plánovaný sprievodný program bude v obmedzenej podobe a ostane výlučne v priestoroch kinosál. Organizátori pripravujú bezpečný festival, počas jeho konania budú dodržané všetky hygienické a protiepidemické opatrenia v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.



Hlavným hosťom pôvodne plánovaného Febiofestu mal byť držiteľ Oscara, Zlatých Glóbusov, ocenení z najprestížnejších festivalov sveta aj Európskej filmovej ceny, režisér Costa-Gavras. Ani on, ako mnoho ďalších zahraničných hostí, na festival nebude môcť prísť. Diváci si však môžu pozrieť jeho nový film Dospeláci v miestnosti, v ktorom reflektuje udalosti v Grécku z roku 2015, keď sa tunajšia ekonomika dostala do najväčšej krízy.



V programe sú aj ďalšie výnimočné zahraničné filmy, ktorých premiéra sa odkladala niekoľko mesiacov. Oscarový nominant, anglicko-sýrska snímka Pre Samu, ktorá má na konte ocenenie z Cannes, prinesie intímny príbeh, v ktorom režisérka Waad Al-Khateab opisuje svoj život počas piatich rokov neutíchajúcich konfliktov v sýrskom meste Aleppo. Slovenskému publiku sa predstaví aj ďalší oscarový nominant, poľsko-francúzska dráma Corpus Christi. Je príbehom Daniela, ktorý v detenčnom centre pre mladistvých zažije duchovnú premenu. Chce sa stať kňazom, ale bránia mu v tom záznamy v registri trestov.



Festival uvedie aj nový film oscarového režiséra Romana Polanského Dôstojník a špión či novinku Alejandra Amenabara Kým sa skončí vojna. Podujatie bude putovať aj do regiónov. Aj tento rok sa s kolekciou štyroch filmov z hlavného programu vyberie do 17 slovenských kín.