Febiofest láka divákov na novinku s N. Cageom v hlavnej úlohe

Bratislava 17. marca (TASR) - Medzinárodný filmový festival (MFF) Febiofest Bratislava láka divákov aj na nedeľnú premiéru horúcej novinky To sa mi snáď len zdá (Dream Scenario), ktorá mala premiéru na Toronto International Film Festivale. Nicolas Cage v snímke stvárňuje nenápadného vysokoškolského profesora Paula, ktorý sa zo dňa na deň začne objavovať v snoch miliónov ľudí po celom svete.



"Stane sa globálnou celebritou. Razom sa mu začnú plniť všetky želania, ale spozná aj, aká vysoká je cena slávy," približujú organizátori festivalu hlavného hrdinu. "Masa ľudí ho znenávidí, je to aj metafora toho, akým spôsobom dnes fungujú sociálne siete, zo dňa na deň sa môžete stať hviezdou a na ďalší deň vyvrheľom," uviedol pre TASR riaditeľ festivalu Ondrej Starinský k novinke z arthousovej línie Cageovej bohatej filmografie. Dodal, že film To sa mi snáď len zdá vznikol v produkcii známeho štúdia A24 a v réžii mladého talentu Kristoffera Borgliho, ktorý sa u nás preslávil filmom Je mi zo seba zle.



Na záver víkendu ponúkne festival ďalšieho nominanta na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film - Ja kapitán talianskeho režiséra Mattea Garroneho. "Rozpráva strhujúci príbeh dvoch mladých Senegalčanov na ceste do vysnívanej Európy, vznikol na základe skutočných udalostí," približuje Starinský titul, ktorý mal svetovú premiéru na MFF v Benátkach, kde režisér získal cenu Strieborný lev za najlepšiu réžiu a herec Seydou Sarr v hlavnej úlohe cenu Marcella Mastroianniho za najlepšieho mladého herca.



Oficiálnou zatváracou snímkou 31. MFF Febiofest Bratislava bude v pondelok (18. 3.) premiéra filmu českého režiséra Bohdana Slámu Sucho. Príbeh päťdesiatročného hospodára Josefa, ktorý sa snaží žiť alternatívne a vedie donkichotský boj proti miestnemu agropodniku. Snímku uvedie slovenská herečka Judit Pecháček spolu s režisérom Bohdanom Slámom a ďalšími tvorcami filmu.



MFF Febiofest Bratislava organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) v priestoroch Kina Lumiére do 19. marca.