Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Regióny

Februárové zemetrasenie poškodilo steny budovy gymnázia v Šamoríne

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Seizmológovia zaznamenali v sobotu 21. februára popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy s epicentrom pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava/Šamorín 2. marca (TASR) - Februárové zemetrasenie poškodilo omietky a steny budovy Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne. Na minulotýždňovom rokovaní krajského zastupiteľstva o tom informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Vyučovací proces pokračuje bez prerušenia. Statik vyčíslil poškodenie na viac ako 16.000 eur.

„Hovoril som o tom na rokovaní vlády s premiérom aj ministrom školstva. V Šamoríne máme ambíciu vybudovať prístavbou lepšie podmienky na vzdelávanie. Zrovna táto budova školy bola zemetrasením zasiahnutá,“ povedal Viskupič. V škole identifikovali spadnutú omietku, praskliny stien, rozbité obkladačky a poškodené sklenené dvere a niektoré okná.

„V záujme zachovania maximálnej bezpečnosti študentov a zamestnancov pripravujeme bezodkladnú realizáciu najnevyhnutejších opráv. Súbežne s tým plánujeme aj komplexnejšie sanačné práce, ktoré si vyžadujú podrobnejšiu technickú prípravu,“ doplnil odbor komunikácie Úradu TTSK. Vyučovací proces na gymnáziu nebol v dôsledku zemetrasenia prerušený a prebieha v štandardnom režime.

„Statik vyčíslil poškodenie na viac ako 16.000 eur,“ dodala krajská samospráva s tým, že v rámci ostatných objektov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nie sú hlásené ďalšie škody.

Seizmológovia zaznamenali v sobotu 21. februára popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy s epicentrom pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda. Otrasy cítili aj ľudia v Bratislave. Po zemetrasení nasledovalo celkovo 32 dotrasov. Dva najväčšie dotrasy s magnitúdou 2,8.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania