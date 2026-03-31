FEI STU a Microsoft spájajú sily v oblasti umelej inteligencie
Generálny riaditeľ Microsoftu pre Českú republiku a Slovensko považuje spoluprácu s fakultou za dôležitý krok v podpore rozvoja umelej inteligencie a digitálnych zručností na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave a Microsoft Slovakia uzavreli memorandum o porozumení s cieľom podporiť rozvoj umelej inteligencie na Slovensku a prispieť k vytvoreniu silného, bezpečného a konkurencieschopného digitálneho ekosystému. Spolupráca sa zameriava predovšetkým na oblasti umelej inteligencie, dátovej analytiky a cloudových riešení. TASR o tom informovala Zuzana Čerešníková z oddelenia marketingu fakulty.
„Microsoft ako globálny líder v sektore AI a kybernetickej bezpečnosti prináša do projektu medzinárodné skúsenosti, technologické platformy a prepojenie s praxou. Cieľom tejto iniciatívy je efektívna príprava odborníkov, ktorých slovenský technologický sektor dlhodobo vyžaduje,“ dodala Čerešníková.
Dokument vytvára základ pre strategickú spoluprácu v oblasti digitálnych technológií s osobitným dôrazom na umelú inteligenciu, ktorá patrí medzi kľúčové odborné domény fakulty. Memorandum definuje rámec spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, ako aj inovácií a transferu technológií. Zahŕňa napríklad zapojenie odborníkov z praxe do výučby, podporu modernizácie študijných programov, vytváranie príležitostí pre študentov pracovať s najnovšími technologickými platformami či spoločné výskumné a inovačné aktivity.
„Umelá inteligencia je dnes jednou z hlavných technologických domén našej fakulty. Naším cieľom je nielen pripravovať špičkových odborníkov, ale aj aktívne formovať budúcnosť AI prostredníctvom výskumu a spolupráce s lídrami v odvetví. Partnerstvo so spoločnosťou Microsoft nám umožní ešte intenzívnejšie prepájať akademické prostredie s praxou,“ povedal dekan FEI STU Vladimír Kutiš.
Generálny riaditeľ Microsoftu pre Českú republiku a Slovensko Michal Stachlík považuje spoluprácu s fakultou za dôležitý krok v podpore rozvoja umelej inteligencie a digitálnych zručností na Slovensku. „Microsoft Work Trend Index 2025 potvrdzuje, že zavádzanie umelej inteligencie napreduje bezprecedentným tempom - 81 percent organizácií očakáva, že AI agenti budú v priebehu najbližších 18 mesiacov zohrávať kľúčovú úlohu v ich stratégiách. A 78 percent vedúcich pracovníkov zvažuje vytvorenie špecializovaných pozícií súvisiacich s využívaním umelej inteligencie. To vytvára naliehavú potrebu posilňovať inovačný ekosystém,“ doplnil.
Spolupráca sa bude rozvíjať aj v oblasti výskumu a vývoja, kde sa očakáva prepojenie tímov, výmena know-how a spoločné zapájanie do národných aj medzinárodných projektov. Dôležitou súčasťou bude aj podpora inovácií, vývoj prototypov a budovanie širšieho technologického ekosystému.
