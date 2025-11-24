< sekcia Regióny
Feratovú sezónu na Skalke ukončilo v uplynulých dňoch sneženie
Autor TASR
Kremnica 24. novembra (TASR) - Sneženie v uplynulých dňoch ukončilo tohtoročnú feratovú sezónu na Skalke. Horská služba Kremnické vrchy na sociálnej sieti informovala, že feraty na Skalke sú už z dôvodu snehu a nebezpečných podmienok uzareté.
Horská služba zároveň vyzvala všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru. „Ide o vašu bezpečnosť aj bezpečnosť záchranárov,“ poznamenala s tým, že o opätovnom otvorení bude verejnosť včas informovať.
