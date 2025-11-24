Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Feratovú sezónu na Skalke ukončilo v uplynulých dňoch sneženie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Horská služba zároveň vyzvala všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru.

Autor TASR
Kremnica 24. novembra (TASR) - Sneženie v uplynulých dňoch ukončilo tohtoročnú feratovú sezónu na Skalke. Horská služba Kremnické vrchy na sociálnej sieti informovala, že feraty na Skalke sú už z dôvodu snehu a nebezpečných podmienok uzareté.

Horská služba zároveň vyzvala všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru. „Ide o vašu bezpečnosť aj bezpečnosť záchranárov,“ poznamenala s tým, že o opätovnom otvorení bude verejnosť včas informovať.
