Ferenčák bude zarábať minimálnu mzdu, MsZ má o troch poslancov viac

Kežmarok 1. decembra (TASR) - V novom zložení tento týždeň prvýkrát zasadli do poslaneckých lavíc aj členovia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Kežmarku. Oproti predošlému obdobiu stúpol ich počet z 15 na 18, okrem iného na rokovaní schválili plat primátora Jána Ferenčáka vo výške 5445 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Sosková.



"Vzhľadom na to, že vo volebnom období 2020 - 2024 bol zvolený aj do Národnej rady SR a patrí mu plat poslanca, ako primátor Kežmarku bude napokon poberať len plat v sume minimálnej mzdy," uviedla s tým, že mestu to ušetrí nemalé prostriedky.



Na rokovaní napokon schválili všetky body, okrem iného aj úpravu rozpočtu na rok 2022, v ktorom sa mesto muselo vyrovnať s 500-eurovým príspevkom pre všetkých zamestnancov mesta a príspevkových organizácií na úkor vlastných výdavkov. "Použili sme na to zdroje, ktoré v budúcnosti budú chýbať v inom rozvoji mesta. Napriek tomu verím, že hoci máme za sebou naozaj zložité a ťažké obdobie, ktoré malo dosah na všetky oblasti života, spoločnými silami sa nám podarí pokračovať v budovaní Kežmarku," uviedol Ferenčák. Zvýšené náklady sa dotkli aj fungovania Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok, ktorým zastupiteľstvo poskytlo zvýšenie rozpočtu o 326.300 eur.



Poslanci okrem toho určili sobášiacich a členov jednotlivých komisií, ktorých bude po novom celkom celkovo šesť. Na programe bolo aj delegovanie do ôsmich rád škôl, dozorných rád obchodných spoločností a neziskových organizácií. Ďalšie riadne zasadnutie MsZ je naplánované na 14. decembra.