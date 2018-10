Ferencz: SR ponúka EÚ konkrétne projekty rozvoja regiónu horná Nitra

Na jar toho roku sa Slovensku cez EK podarilo získať grant vo výške 350.000 eur, z ktorého budú financované konzultácie, či už pre tvorbu akčného plánu alebo transformácie regiónu hornej Nitry.

Brusel 10. októbra (TASR) - Slovenská republika víta iniciatívu Európskej komisie (EK) s názvom Platformou pre uhoľné regióny a Bruselu predkladá reálne projekty transformácie regiónu horná Nitra. Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz na podujatí v Bruseli.



Ferencz vystúpil ako hosť na utorňajšej konferencii "Energetická únia v pohybe - politika súdržnosti podporujúca uhoľné regióny v tranzícii", ktorá bola jednou zo sérií aktivít pripravených v rámci každoročného Európskeho týždňa regiónov a miest.



Štátny tajomník v Bruseli pripomenul, že jediná energetická surovina, ktorú na Slovensku ťažíme, je hnedé uhlie v oblasti hornej Nitry. Dodal, že uhlie vyťažené v okolí Prievidze a Novák, v takej kvalite ako je, sa dlhodobo používa v tepelnej elektrárni Nováky.



"Vieme o tom, že EÚ tlačí čím ďalej tým viac na členské štáty, aby obmedzili spaliny a emisie skleníkových plynov. Hovoríme, že Únia environmentálne dusí členské krajiny, ale je to logické. Ak chce naša planéta prežiť a ak chceme mať kvalitné ovzdušie, musíme pre to niečo robiť," opísal situáciu Ferencz.



Podľa jeho slov je všeobecne známe a diskutované, že na Slovensku je nepriamo dotovaná ťažba uhlia zo strany štátu, ktorý zas argumentuje všeobecným hospodárskym záujmom. To všetko však SR cez ministerstvo hospodárstva už dlhodobo konzultuje s Bruselom.



"Aj preto zdôrazňujem, že vítame túto iniciatívu Európskej komisie. Slovensko je v klube tých krajín, ktoré budú riešiť transformáciu baníckych regiónov na ekonomicky iný región a budeme sa uchádzať aj o príslušné fondy EÚ," uviedol Ferencz.



Dodal, že doteraz prebehlo viacero vrcholných stretnutí s predstaviteľmi eurokomisie v Bruseli aj území Slovenska. Najbližšie bude na budúci týždeň (17. 10.) v Trenčíne, kde sa prediskutujú konkrétne kroky, ktoré budú zahrnuté v akčnom pláne. Na týchto rokovaniach sa zúčastnia aj predstavitelia konzultantskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers, ktorú v tendri pre SR vybrala eurokomisia. Na jar toho roku sa totiž Slovensku cez EK podarilo získať grant vo výške 350.000 eur, z ktorého budú financované konzultácie, či už pre tvorbu akčného plánu alebo transformácie regiónu hornej Nitry.



"Slovenská republika má ambíciu, aby tento akčný plán bol schválený vládou na jar budúceho roka, čo bude znamenať začiatok oficiálneho procesu transformácie regiónu," upozornil Ferencz.



Slovenská strana si je dobre vedomá dosahov transformácie baníckeho regiónu, kde podľa Ferencza pracuje okolo 4000 baníkov. Podľa prepočtov príslušného koeficientu baníctvo na hornej Nitre má dosah na 10.000 až 12.000 ľudí.



"Vo svojom vystúpení som zdôraznil, že slovenská vláda venuje zvýšenú pozornosť danému regiónu. Baníctvo je aj politicky citlivá téma a chceme tento proces urobiť tak, aby bane a lokálna ekonomika neboli riešené zo dňa na deň. Chceme to robiť férovo k obyvateľstvu," zhodnotil situáciu.



Ministerstvo hospodárstva už pred dvoma rokmi rozbehlo diskusie s podnikateľmi a investormi, podporilo konkrétne investície a v hľadáčiku sú aj ďalší investori pre oblasť Prievidze a Novák. Ferencz dodal, že vláda eviduje aj problém lokálnej dopravnej infraštruktúry a súčasťou akčného plánu bude aj zlepšenie dopravy v tomto regióne, pričom na tieto projekty pôjde časť peňazí z EÚ.



SR nie je jediná krajina, ktoré má problém s ťažbou uhlia. Na bruselskej konferencii boli aj zástupcovia z Rumunska, Poľska, Českej republiky a Nemecka. Slovensko je spolu s Gréckom a Poľskom súčasťou pilotného projektu na transformáciu uhoľných regiónov na ekonomicky iné modely.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)