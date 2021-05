Fermentor v Snine spracuje za dva dni 15 ton bioodpadu

Na snímke kompost, ktorý sa v Regionálnom centre biologicky rozložiteľného odpadu hromadí, 25. mája 2021 v Snine. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Ďurašková

Na snímke výsledný produkt zhodnotenia BRO aeróbnym fermentorom v Regionálnom centre BRO v Snine, 25. mája 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Ďurašková

Snina 25. mája (TASR) – Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zbierajú a zhodnocujú v meste Snina už od roku 2011. Veľkokapacitný aeróbny fermentor, v ktorom BRO končí, dokáže za dva dni spracovať 15 až 18 ton bioodpadu. Keďže však výsledný kompost nedosahuje kvalitu jemného humusu, materiál sa im v kompostárni hromadí, povedal pre TASR konateľ mestskej eseročky Verejnoprospešné služby (VPS) Snina Jozef Ondik. V súvislosti s bioodpadom z domácností, ktorý do regionálneho centra BRO privážajú, tiež upozornil na potrebu osvety verejnosti.priblížil Ondik produkt zhodnotenia BRO vzniknutého pri údržbe mesta a tiež zozbieraného z domácností, ktorý do sninského regionálneho centra BRO zvážajú. Bioodpad sa tam skladuje, štiepkuje, drví a vo fermentore za 48 hodín spracúva na kompost. Krátky čas zhodnotenia biomasy zabezpečuje jej nepretržité premiešavanie a pôsobenie stálej teploty 70 stupňov Celzia, pri ktorej tiež dôjde k likvidácii klíčivosti tráv a semien v nej.Podľa Ondika je kapacita jediného zariadenia svojho druhu vo vlastníctve samosprávy na hornom Zemplíne vyťažená 100-percentne. Na sninskú kompostáreň navyše začalo od začiatku roka vyvážať kuchynský odpad z domácností aj mesto Humenné, záujem prejavili aj ďalšie samosprávy. Problémom však je hromadenie výsledného kompostu.ozrejmil s tým, že komerčnú kvalitu zatiaľ dokážu zabezpečiť len ručným preosievaním fermentovanej biomasy, čo je veľmi prácne. Ako hnojivo mestskej zelene preto kompost slúži len okrajovo, VPS ho využívajú najmä na opravy či terénne úpravy.Aby mohli kompost očistiť od nespracovaných či väčších kusov, potrebovali by rozšíriť technické vybavenie kompostárne o prekopávač a preosievač.uviedla pre TASR vedúca oddelenia strategického rozvoja mestského úradu Erika Jankajová s tým, že samospráva preto aktuálne hľadá spôsoby, ako dotáciu na podporu zhodnocovania BRO v aktuálnej výzve envirorezortu získať.Témou, ktorou sa v súvislosti so zhodnocovaním kuchynského BRO sninská samospráva takisto zaoberá, je vzdelávanie verejnosti v tejto oblasti.ozrejmil Ondik s tým, že pri manipulácii s BRO, ktorý do kompostárne prichádza z domácností, v ňom pracovníci nachádzajú i konzervy, sklenené či plastové fľaše, v prípade bioodpadu zo záhrad i kamene, ktoré poškodzujú spracovateľské mechanizmy. Ondik tiež upozornil na vrecúška, do ktorých zvyknú ľudia kuchynský odpad ukladať.uzavrel.