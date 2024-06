Ferratu Kyseľ opäť otvorili, v Prielome Hornádu uzavreli dva mostíky

Spišská Nová Ves 17. júna (TASR) - Počas uplynulého víkendu opätovne otvorili Ferratu Horskej záchrannej služby Kyseľ v Slovenskom raji. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj však upozornila, že v rokline je veľké množstvo vody a tomu treba prispôsobiť správanie, obuv a oblečenie.



"Práce na ferrate prebiehali až posledný týždeň a najintenzívnejšie posledný deň, aby obdobie zimnej uzávery bolo zmysluplné a príroda mala až doteraz od človeka pokoj. Dúfame, že návštevníci ocenia a užijú si to, čo bez výraznejšieho vplyvu človeka na dne rokliny nájdu," uviedla Správa NP.



Správca turistickej infraštruktúry odporúča na pohyb vo ferrate vysokú nepremokavú obuv, je tiež vhodné vziať si so sebou okrem povinného ferratového setu, aj náhradné ponožky a obutie, prípadne aj oblečenie. "Vody je v roklinách v súčasnosti ozaj veľa a často sa turisti nevyhnú tomu, že do nej musia stúpiť. Odmenou však bude pohľad na krásne vodopády," dodávajú ochranári.



Správa NP zároveň upozorňuje na pondelkové uzatvorenie dvoch mostíkov v Prielome Hornádu. Ide o premostenia na Bielom potoku a pod Tomášovským výhľadom. Dôvodom obmedzenia je ich rekonštrukcia.