Ferraty na Skalke budú pre verejnosť otvorené od začiatku júna

Kremnica 30. mája (TASR) – Via ferraty na Skalke pri Kremnici budú pre verejnosť opätovne otvorené od 1. júna. Začiatku letnej sezóny predchádzala periodická ročná prehliadka Via ferratového sveta aj ferratových trás na hrebeni Kremnických vrchov. Pre TASR to uviedla riaditeľka Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica Zuzana Tileschová.



"Vykonané boli nutné opravy, doplnenia, výmeny poškodených častí, tmelenie a spevnenie kotiev. Zhotoviteľ tiež zabezpečil jednoduchšie činnosti v rámci údržby ako nátery, ošetrenie drevených častí či vyčistenie chodníkov od popadaných stromov," priblížila Tileschová. Ako dodala, v tomto roku na Skalke plánujú skvalitniť aj turistickú infraštruktúru vrátane parkovísk či značenia atrakcií.



Ferraty na Skalke začalo mesto Kremnica budovať v roku 2017, prvé trasy vznikli na hrebeni Kremnických vrchov. V roku 2019 tu pribudol aj približne 80 metrov dlhý visutý most. V roku 2020 samospráva otvorila druhú lokalitu s názvom Via ferratový svet, ktorej súčasťou je okrem viacerých ferratových trás aj presklená vyhliadková lávka. Samospráva pripomína, že povinnou výbavou pre vstup na ferraty je ferratový set, požičať si ho je možné i priamo na Skalke.