Festbusy prepravili na najväčšie festivaly rekordných 2050 cestujúcich
Festbusy tento rok obsluhovali sedem podujatí v BBSK a návštevníkov pohodlne prepravili v časoch, ktoré zodpovedali začiatku a koncu hlavného festivalového programu.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. septembra (TASR) - Špeciálne posilové spoje, ktoré aj tento rok vypravila v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a dopravcami spoločnosť Organizátor IDS BBSK na najväčšie festivaly v kraji, zaznamenali rekordné čísla. Festbusy spolu prepravili 2050 cestujúcich. Najviac narástol záujem o autobusovú dopravu na Dni sv. Huberta vo Svätom Antone. TASR o tom v stredu informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie spoločnosti Lenka Štepáneková.
Festbusy tento rok obsluhovali sedem podujatí v BBSK a návštevníkov pohodlne prepravili v časoch, ktoré zodpovedali začiatku a koncu hlavného festivalového programu. Odpadli im tak nielen starosti s parkovaním, ale aj riešenie otázky, ako sa dostať z festivalu v noci domov. V tohtoročnom rebríčku vyťaženosti špeciálnych posilových spojov vedú folklórne slávnosti v Detve, Dni sv. Huberta a Hontianska paráda v Hrušove.
„V porovnaní s minulým rokom sme na podujatia prepravili o 50 percent viac cestujúcich. Teší nás, že si vybrali ekologický a pohodlný spôsob, ako sa dostať za kultúrou,“ konštatoval predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá zastrešuje regionálnu autobusovú dopravu v kraji, Radoslav Vavruš. V minulom roku festivalovú dopravu na rovnaké podujatia využilo 1366 ľudí.
Podľa Vavruša sa medziročne takmer zdvojnásobil záujem o autobusovú dopravu na Dni sv. Huberta, využilo ju 510 cestujúcich. Tradične najviac ľudí prepravili festbusy na Folklórne slávnosti pod Poľanou, celkovo 1135 osôb, čo je oproti vlaňajšku nárast o takmer dve tretiny.
Cestovné vo festbusoch bolo v cene bežného lístka regionálnej dopravy. V prípade, že mal cestujúci zakúpený predplatný cestovný lístok v zóne konania festivalu, platil mu aj ten. Možnosťou tiež bola kúpa výhodného 24-hodinového sieťového lístka priamo u vodiča.
