FestBusy tento rok odvezú návštevníkov na deväť festivalov v kraji
Autor TASR
Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Na najväčšie kultúrne podujatia v Banskobystrickom kraji i tento rok návštevníkov dopravia posilové autobusy. V porovnaní s vlaňajškom do zoznamu podujatí pribudli Zámocké hry zvolenské a Folklórny festival Koliesko, takzvané FestBusy tak obyvateľov odvezú na deväť rôznych festivalov. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.
Projekt festivalových autobusov každoročne pripravuje BBSK spolu s IDS BBSK a zmluvnými dopravcami. V rámci tohtoročnej sezóny vypravia celkovo 247 posilových spojov, ktoré spolu najazdia vyše 5700 kilometrov.
„Chceme, aby boli špeciálne FestBusy využité maximálne efektívne, aby sa návštevníci bez stresu dostali na hlavný festivalový program a najmä v neskorých nočných hodinách bezpečne naspäť domov, do okolitých obcí a miest,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Festivalové spoje vlani prepravili vyše 2000 cestujúcich na sedem rôznych podujatí, tento rok ich bude o dve viac. Návštevníci sa budú môcť FestBusmi dostať na Zámocké hry zvolenské, Horehronské dni spevu a tanca, Klenovskú rontouku, Folklórne slávnosti pod Poľanou, Medzinárodný Novohradský folklórny festival, Folklórny festival Koliesko, Hontiansku parádu, Kremnické gagy i Dni sv. Huberta.
„Zamerali sme sa najmä na posilnenie nočných spojov, ktoré bežne nepremávajú, a tiež na zvýšenie obslužnosti počas víkendov. Cestovné je v cene bežného lístka, platia aj zľavy pre žiakov, študentov či seniorov nad 63 rokov,“ doplnil riaditeľ spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš.
