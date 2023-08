Festival 4 živly má 25 rokov, aktuálnou témou je Svetlo

Banská Štiavnica 9. augusta (TASR) - Témou Svetlo sa rozhodli osláviť štvrťstoročie trvania organizátori aktuálneho Letného filmového festivalu 4 živly. Podujatie štartuje v stredu večer v Banskej Štiavnici.



"Výber témy odráža aj našu chuť oslavovať, predstavujeme si, že svetlom, ktorému sme tento rok zasvätili program, žiaria sviečky na našej narodeninovej torte," hovorí jeden z organizátorov podujatia Peter Gašparík. Tému chcú rozobrať z viacerých strán.



Podľa Gašparíka filmy v programe festivalu síce každoročne spája téma, no líšia sa žánrami, metrážami, rokmi i krajinami produkcie. "Aj tento rok sa tak vedľa seba postavia kultové snímky ako V žiare noci, Od súmraku do úsvitu či Zbohom, Dragon Inn s filmami, ktoré len nedávno rezonovali v kinodistribúcii či na filmových festivaloch. Medzi tie patrí napríklad hororový Maják alebo Diera. Slovenská kinematografia bude zastúpená napríklad dokumentárnou snímkou Čiary alebo blokom krátkometrážnych filmov z archívu Slovenského filmového ústavu," priblížil.



Okrem filmového programu sa publikum festivalu môže tešiť aj na sprievodné podujatia, tematickú prednášku, diskusiu alebo nočnú prechádzku Banskou Štiavnicou. Chýbať nebudú koncerty či večerné párty, ale ani program pre deti a ich rodičov, ktorý bude zahŕňať tvorivú dielňu a filmové premietania. Festival potrvá do 13. augusta.