Festival Akademický Prešov 2025 ponúkne štvordňový program

Prešov 17. apríla (TASR) - Mesto Prešov sa od 22. do 25. apríla stane centrom umeleckej tvorivosti vysokoškolákov a umelecky progresívneho divadla. Akademický Prešov (AP), najstarší festival svojho druhu na Slovensku, ponúkne štyri dni intenzívneho programu - študentské i profesionálne divadlo, literatúru, film, umelecký preklad, workshopy, umelecký prednes, hudbu, diskusie, generačný i medzigeneračný dialóg. Festival organizuje Prešovská univerzita (PU) v Prešove v spolupráci s OZ Akademický Prešov, pod záštitou primátora mesta Prešov Františka Oľhu. TASR o tom informoval šéfdramaturg festivalu AP Miron Pukan.



Akademický Prešov je podľa neho jedinečnou platformou, ktorá spája umeleckú súťaž, festival profesionálnych umelcov a dobrovoľníctvo. V súťažnej časti sa predstavia študenti slovenských vysokých škôl (mimo umeleckého zamerania) v kategóriách študentské divadlo, literárna tvorba, umelecký preklad a krátkometrážny film.



„Festival systematicky rozvíja umelecké a kritické myslenie mladej generácie, podnecuje kreatívnu participáciu a vytvára priestor na reflexiu aktuálnych spoločenských tém. Zároveň ponúka možnosť konfrontovať sa s inšpiratívnym profesionálnym umením a získať spätnú väzbu od odborníkov,“ uviedol Pukan.



Dramaturgia festivalu sa sústreďuje na umelecké hľadačstvo, generačné výpovede a otvorenú spoločenskú reflexiu. „Tento rok bude súťažiť osem študentských inscenácií z Nitry, Ružomberka, Michaloviec a Prešova. Téma psychického zdravia mladých ľudí, kyberšikana, svet ženy v kontexte súčasnosti, hodnotové opory človeka a spoločnosti, medzigeneračný dialóg či environmentálne témy, to všetko možno nájsť v produkciách mladých tvorcov, od monodramatických útvarov, novej drámy cez divadlo poézie a tanečno-pohybovú performanciu až po klasickú činohru a reinterpretáciu klasických diel s nadčasovým odkazom,“ doplnil Pukan.



Program je doplnený o kurátorský výber inscenácií z oblasti profesionálneho divadla zo Slovenska, Česka, Nemecka a Poľska. Témami 59. ročníka sú generácia Z, ktorá citlivo vníma toxickú maskulinitu, odcudzenie, rozpor medzi verejným a intímnym obrazom seba, kritické myslenie a strach o budúcnosť a jej hodnotové vyprázdnenie (Divadlo DPM: Amatéri, DPOH: Generácia Z - Zombies), novodobá tragédia silnej ženy (SKD Martin: Hekuba), existenciálna situácia človeka vrhnutého do samoty (Dogma Divadlo: Monodráma), humor ako nástroj kultúrnej kritiky (Felix Baumann, DE/CZ: HA HA HA!), „kontroverzný“ ako nálepka spoločensky aktívneho homo politicus (Teatr HoM, PL: Monsieur Charlie) a pocta Blahovi Uhlárovi, výnimočnej osobnosti slovenského divadla (Divadlo DISK: Normalizácia a prezentácia zborníka BU!)



„Rovnako dôležitou súčasťou ako samotný program AP sú workshopy s významnými slovenskými umelcami a odborníkmi na divadlo, spätná väzba na tvorivú činnosť v podobe rozborových seminárov, priestor na tvorivú, produkčnú a marketingovú invenciu (Výpredaj, organizačný a mediálny študentský tím). Festivaloví diváci zase budú môcť zažiť v rámci dramaturgickej línie Univerzita divadla diskusie s tvorcami a prezentácie zaujímavých nových publikácií o divadle a v rámci Univerzity literatúry besedu so spisovateľkami Soňou Urikovou, Danielou Kapitáňovou, vydavateľom K. K. Bagalom a poetický večer Sone Parilákovej,“ povedal Pukan.



Ako dodal, festival dlhodobo spolupracuje s významnými inštitúciami kultúrneho života v Prešove - Divadlom Alexandra Duchnoviča, Divadlom Jonáša Záborského, PKO - Čierny orol, centrami umenia a kultúry Čukoláda, Wave, Stromoradie, Viola, novým priestorom Čierny most, ale aj s Krajskou galériou v Prešove či Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava.