Festival Anička v Košiciach ponúka vystúpenia umelcov i súťaže

Košice 29. júla (TASR) - Vystúpenia rôznych umelcov, zábavu, zážitky, atrakcie a súťaže ponúka rodinný festival Anička, ktorý sa koná v sobotu v rekreačnom areáli Anička v Košiciach. Ako pre TASR uviedol organizátor festivalu Viktor Sucha, pripravili ho na počesť mena Anna (26. 7.) a ide o jeho tretí ročník.



"Je to v podstate festival orientovaný na rodiny, kde sa spája hudba, zábava, tanec, súťaženie a humor. V programe je napríklad pouličné divadlo Balatón 1982, Najvyšší Cirkušanti, divadlo Jaromír s predstavením Robin Hood, hudobné vystúpenie Braňa Jobusa či papagáje z Arakova, s ktorými sa deťmi môžu pohrať," uviedol Sucha.



Program tvorí podľa jeho slov všetko to, čo mohli organizátori doteraz vidieť inde a rovnako ich vlastná tvorba. Samotný areál má v prevádzke Divadlo Anička a každú nedeľu hrajú divadelné predstavenie.



"Pôsobím tiež 20 rokov v kultúre a v organizovaní koncertov. Chodil som po rôznych konferenciách, výstavách, či to bolo Anglicko, Amerika, ale aj Česko a Slovensko. Prevádzkujem aj divadlo pre dospelých, volá sa Divadlo Radnica v Košiciach," dodal Sucha.