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Festival animácie Fest Anča 2026 v Žiline ponúkne 233 filmov
Program festivalu obohatí sekcia venovaná virtuálnej realite. Výber kurátorsky zastrešil Ondřej Moravec, ktorý bude mať na Fest Anči aj prednášku.
Autor TASR
Žilina 30. júna (TASR) - Viac ako 230 animovaných filmov z celého sveta ponúkne od utorka do nedele (5. 7.) 19. ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča v Žiline. Hlavnou témou festivalu je fake, festival chce poukázať na vzťah medzi fikciou a realitou a jej manipuláciou. Informovalo o tom občianske združenie Anča, ktoré festival organizuje.
„Tento rok sa na Fest Anču prihlásilo rekordných 1823 filmov z 86 krajín vrátane Ghany, Paraguaja, Pakistanu a Kirgizska. Komisia vybrala 233 filmov a vytvorila pestrú oficiálnu selekciu pre rok 2026. Väčšina z týchto titulov bude uvedená v slovenskej premiére. Výherné filmy vyhlási medzinárodná porota v sobotu 4. júla v Mestskom divadle Žilina,“ informujú organizátori.
O Najlepšom krátkom animovanom filme a Najlepšom študentskom krátkom animovanom filme rozhodne nórska producentka Lise Fearnley, výrazná osobnosť súčasnej animácie z Maďarska Luca Tóth a zo Štokholmu pricestuje Philip Ullman.
Anča Award za Najlepší slovenský krátky animovaný film odovzdajú kanadský animátor Daniel Sterlin-Altman, česká animátorka a pedagogička Michaela Režová a poľský režisér Tomek Popakul.
Na Najlepší animovaný videoklip sa zameria Patricio Cejas Martinez, ktorý je zároveň aj tohtoročným hudobným hosťom, a Marek Jasaň, ktorý je spoluautorom Fest Anča spotu. Porotcovskú trojicu uzavrie Anastasiia Falileieva z Ukrajiny, výherkyňa minuloročnej Anča Award.
Hlavným hosťom festivalu bude francúzsky multimediálny umelec Boris Labbé, ktorého tvorba sa dotýka tém hybridizácie a expanzívnosti animovaného filmu. Jeho diela boli prezentované na festivaloch v Benátkach, Annecy alebo na Semaine de la critique v Cannes.
Na fake si posvieti aj pásmo krátkych animákov Kurátorský výber, ktoré pripravila dvojica dramaturgičky Emy Nemčovičovej a programového riaditeľa Jakuba Speváka.
Program festivalu obohatí sekcia venovaná virtuálnej realite. Výber kurátorsky zastrešil Ondřej Moravec, ktorý bude mať na Fest Anči aj prednášku.
Medzinárodný festival animácie Fest Anča odprezentuje v Žiline selekciu toho najlepšieho zo sveta animovaného filmu a nebude chýbať ani bohatý sprievodný program. Festival finančne podporili Audiovizuálny fond, Fond LITA a Nadácia SPP.
„Tento rok sa na Fest Anču prihlásilo rekordných 1823 filmov z 86 krajín vrátane Ghany, Paraguaja, Pakistanu a Kirgizska. Komisia vybrala 233 filmov a vytvorila pestrú oficiálnu selekciu pre rok 2026. Väčšina z týchto titulov bude uvedená v slovenskej premiére. Výherné filmy vyhlási medzinárodná porota v sobotu 4. júla v Mestskom divadle Žilina,“ informujú organizátori.
O Najlepšom krátkom animovanom filme a Najlepšom študentskom krátkom animovanom filme rozhodne nórska producentka Lise Fearnley, výrazná osobnosť súčasnej animácie z Maďarska Luca Tóth a zo Štokholmu pricestuje Philip Ullman.
Anča Award za Najlepší slovenský krátky animovaný film odovzdajú kanadský animátor Daniel Sterlin-Altman, česká animátorka a pedagogička Michaela Režová a poľský režisér Tomek Popakul.
Na Najlepší animovaný videoklip sa zameria Patricio Cejas Martinez, ktorý je zároveň aj tohtoročným hudobným hosťom, a Marek Jasaň, ktorý je spoluautorom Fest Anča spotu. Porotcovskú trojicu uzavrie Anastasiia Falileieva z Ukrajiny, výherkyňa minuloročnej Anča Award.
Hlavným hosťom festivalu bude francúzsky multimediálny umelec Boris Labbé, ktorého tvorba sa dotýka tém hybridizácie a expanzívnosti animovaného filmu. Jeho diela boli prezentované na festivaloch v Benátkach, Annecy alebo na Semaine de la critique v Cannes.
Na fake si posvieti aj pásmo krátkych animákov Kurátorský výber, ktoré pripravila dvojica dramaturgičky Emy Nemčovičovej a programového riaditeľa Jakuba Speváka.
Program festivalu obohatí sekcia venovaná virtuálnej realite. Výber kurátorsky zastrešil Ondřej Moravec, ktorý bude mať na Fest Anči aj prednášku.
Medzinárodný festival animácie Fest Anča odprezentuje v Žiline selekciu toho najlepšieho zo sveta animovaného filmu a nebude chýbať ani bohatý sprievodný program. Festival finančne podporili Audiovizuálny fond, Fond LITA a Nadácia SPP.