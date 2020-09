Festival architektúry a dizajnu v Prešove spojí históriu a súčasnosť

Prešov 21. septembra (TASR) – Prezentáciu nápadov a inšpirácií v oblasti bývania a dizajnu, ale i rôzne doplnkové aktivity a sprievodný program ponúkne Festival architektúry a dizajnu (FEAD) 2020. V poradí piaty ročník podujatia sa začne v stredu (23. 9.) o 16.00 h slávnostným otvorením na Hlavnej ulici v Prešove a potrvá do piatka (25. 9.). TASR o tom informovala referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"FEAD sa v Prešove stal symbolom kreativity a nových trendov. Tento ročník je výnimočný tým, že spája krásy prešovských pamiatok s novými nápadmi modernej architektúry. Teší ma, že aj takouto formou Prešovčanom prinášame nový pohľad na kultúrne dedičstvo nášho mesta," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Festival je spojený aj so 70. výročím vyhlásenia Mestskej pamiatkovej rezervácie. Tejto udalosti bude venovaná konferencia v priestoroch Krajského pamiatkového úradu v Prešove spolu s panelovou výstavou.



Počas troch festivalových dní nebudú chýbať výstavy, prezentácia investičných zámerov mesta Prešov, či prezentácie výnimočných architektonických diel. Na pešej zóne nájdu ľudia trhy s handmade výrobkami, výtvory z dielní umeleckých škôl a budú si môcť vyskúšať prezentácie s 3D okuliarmi.



"Aj vďaka takýmto prvkom bude tohtoročný FEAD trochu iný a prinesie ešte viac noviniek," uviedol organizátor festivalu Peter Marcinko.



Pred budovou Šarišskej galérie si budú môcť ľudia na veľkoplošnej obrazovke pozrieť zaujímavosti zo sveta architektúry a dizajnu. Pre verejnosť a žiakov sú pripravené komentované prehliadky architektonických skvostov v centre mesta. Okrem toho uvidia súbor filmov o výnimočných architektonických dielach na Slovensku, ktoré získali prestížne ceny, a to Cenu Dušana Jurkoviča a cenu za architektúru CE-ZA-AR.



"Počas celého festivalu budú platiť bezpečnostné opatrenia súvisiace s prevenciou pred šírením ochorenia COVID-19. Všetkých návštevníkov preto žiadame, aby pri návšteve sprievodných podujatí dodržiavali pokyny usporiadateľov," doplnila Šitárová.