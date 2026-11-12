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Festival Ars Nova v Košiciach predstaví tvorbu súčasných skladateľov
Festival Ars Nova organizuje ŠFK v spolupráci s Hudobnou spoločnosťou Hemerkovcov.
Autor TASR
Košice 12. novembra (TASR) - Štátna filharmónia Košice (ŠFK) otvorí vo štvrtok 23. ročník festivalu súčasného umenia Ars Nova. Počas troch koncertov predstaví tvorbu žijúcich skladateľov, mladých autorov a interpretov, ako aj netradičné prepojenie hudby so svetelným dizajnom. Ako TASR informovala PR manažérka ŠFK Jana Tomalová, festival potrvá do 25. novembra.
Festival otvorí vo štvrtok o 17.00 h v Koncertnej sieni Konzervatória Petra Dvorského a Konzervatória Jozefa Adamoviča hudobný portrét skladateľky Iris Szeghy, ktorá tento rok oslavuje 70. narodeniny. Program priblíži jej tvorbu pre organ, klavír i spev. „Považujem za dôležité, aby filharmónia nebola iba miestom, kde interpretujeme hudbu minulých storočí, ale aj priestorom, v ktorom dostáva príležitosť súčasná tvorba. Festival Ars Nova nám umožňuje predstavovať hudbu žijúcich skladateľov, podporovať mladých autorov a pripomínať silnú skladateľskú tradíciu nášho regiónu,“ uviedla generálna riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová.
Druhý festivalový koncert s názvom Lunapark mysle sa uskutoční 17. novembra o 16.30 h v priestoroch konzervatória. Príležitosť dostanú predovšetkým študenti a absolventi, ktorí predstavia vlastné kompozície, viaceré aj v premiére. Na programe budú diela Adama Pástora, Vojtecha Filipa Kopka, Bohdana Kisovicha-Siltsera či Petra Duchnického. Zaznie aj etuda Philipa Glassa a skladba Lunapark mysle Daniela Chudovského.
Festival vyvrcholí 25. novembra o 19.00 h v košickej Kunsthalle koncertom huslistu a skladateľa Milana Paľu a klaviristky Kataríny Paľovej. Predstavia cyklus 17 miniatúr LALLI, ktorý doplní svetelný dizajn Miroslava Fana. Projekt je zároveň súčasťou desiateho ročníka festivalu Art & Tech Days, zameraného na prepojenie umenia, technológií a spoločenských zmien. „V čase, keď hovoríme najmä o umelej inteligencii, automatizácii a exponenciálnom technologickom pokroku, nám pripomína význam emócií, intimity a autentickej ľudskej tvorivosti,“ doplnil zakladateľ festivalu Art & Tech Days Michal Hladký.
Festival Ars Nova organizuje ŠFK v spolupráci s Hudobnou spoločnosťou Hemerkovcov. Podľa filharmónie je jeho cieľom okrem prezentácie súčasnej hudby aj podpora nastupujúcej generácie skladateľov a interpretov. Vstup na prvé dva koncerty je voľný. Na záverečné vystúpenie v Kunsthalle je potrebná bezplatná vstupenka.
Festival otvorí vo štvrtok o 17.00 h v Koncertnej sieni Konzervatória Petra Dvorského a Konzervatória Jozefa Adamoviča hudobný portrét skladateľky Iris Szeghy, ktorá tento rok oslavuje 70. narodeniny. Program priblíži jej tvorbu pre organ, klavír i spev. „Považujem za dôležité, aby filharmónia nebola iba miestom, kde interpretujeme hudbu minulých storočí, ale aj priestorom, v ktorom dostáva príležitosť súčasná tvorba. Festival Ars Nova nám umožňuje predstavovať hudbu žijúcich skladateľov, podporovať mladých autorov a pripomínať silnú skladateľskú tradíciu nášho regiónu,“ uviedla generálna riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová.
Druhý festivalový koncert s názvom Lunapark mysle sa uskutoční 17. novembra o 16.30 h v priestoroch konzervatória. Príležitosť dostanú predovšetkým študenti a absolventi, ktorí predstavia vlastné kompozície, viaceré aj v premiére. Na programe budú diela Adama Pástora, Vojtecha Filipa Kopka, Bohdana Kisovicha-Siltsera či Petra Duchnického. Zaznie aj etuda Philipa Glassa a skladba Lunapark mysle Daniela Chudovského.
Festival vyvrcholí 25. novembra o 19.00 h v košickej Kunsthalle koncertom huslistu a skladateľa Milana Paľu a klaviristky Kataríny Paľovej. Predstavia cyklus 17 miniatúr LALLI, ktorý doplní svetelný dizajn Miroslava Fana. Projekt je zároveň súčasťou desiateho ročníka festivalu Art & Tech Days, zameraného na prepojenie umenia, technológií a spoločenských zmien. „V čase, keď hovoríme najmä o umelej inteligencii, automatizácii a exponenciálnom technologickom pokroku, nám pripomína význam emócií, intimity a autentickej ľudskej tvorivosti,“ doplnil zakladateľ festivalu Art & Tech Days Michal Hladký.
Festival Ars Nova organizuje ŠFK v spolupráci s Hudobnou spoločnosťou Hemerkovcov. Podľa filharmónie je jeho cieľom okrem prezentácie súčasnej hudby aj podpora nastupujúcej generácie skladateľov a interpretov. Vstup na prvé dva koncerty je voľný. Na záverečné vystúpenie v Kunsthalle je potrebná bezplatná vstupenka.