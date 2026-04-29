Festival Ars Organi ponúkne sériu organových koncertov
Úvodný koncert sa bude konať 3. mája v Piaristickom kostole sv. Ladislava a predstaví sa na ňom ukrajinská umelkyňa Dariia Lytvishko.
Autor TASR
Nitra 29. apríla (TASR) - Sériu koncertov ponúkne 18. ročník medzinárodného organového festivalu Ars Organi, ktorý sa bude konať v Nitre od 3. do 31. mája. Ako informovali organizátori, podujatie ponúkne celkovo päť vystúpení slovenských i zahraničných organistov.
Nosnou témou festivalu je myšlienka prepojenia európskych krajín prostredníctvom organového umenia. „Festival dáva priestor najmä mladým umelcom z mnohých európskych i zámorských krajín. Poslucháči tak majú možnosť jednotlivé výkony i konfrontovať. Na každom koncerte sa predstaví sólista z inej krajiny. Dramaturgia je koncipovaná tak, že na programe sú diela autorov od baroka až po súčasnosť,“ pripomenuli organizátori.
Úvodný koncert sa bude konať 3. mája v Piaristickom kostole sv. Ladislava a predstaví sa na ňom ukrajinská umelkyňa Dariia Lytvishko. Slovenský organista Martin Bako odohrá svoj koncert 10. mája v Evanjelickom kostole Svätého Ducha. Poľská interpretka Ewelina Bachul sa predstaví 17. mája v Piaristickom kostole sv. Ladislava. Festival sa 24. mája vráti späť do Evanjelického kostola Svätého Ducha, kde vystúpia slovenská organistka Mária Magyarová Plšeková a rakúska hobojistka Andrea Strassberger. Záverečný koncert festivalu odohrá 31. mája v piaristickom kostole španielsky umelec Víctor Banea.
