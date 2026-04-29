Streda 29. apríl 2026
Festival Ars Organi ponúkne sériu organových koncertov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Autor TASR
Nitra 29. apríla (TASR) - Sériu koncertov ponúkne 18. ročník medzinárodného organového festivalu Ars Organi, ktorý sa bude konať v Nitre od 3. do 31. mája. Ako informovali organizátori, podujatie ponúkne celkovo päť vystúpení slovenských i zahraničných organistov.

Nosnou témou festivalu je myšlienka prepojenia európskych krajín prostredníctvom organového umenia. „Festival dáva priestor najmä mladým umelcom z mnohých európskych i zámorských krajín. Poslucháči tak majú možnosť jednotlivé výkony i konfrontovať. Na každom koncerte sa predstaví sólista z inej krajiny. Dramaturgia je koncipovaná tak, že na programe sú diela autorov od baroka až po súčasnosť,“ pripomenuli organizátori.

Úvodný koncert sa bude konať 3. mája v Piaristickom kostole sv. Ladislava a predstaví sa na ňom ukrajinská umelkyňa Dariia Lytvishko. Slovenský organista Martin Bako odohrá svoj koncert 10. mája v Evanjelickom kostole Svätého Ducha. Poľská interpretka Ewelina Bachul sa predstaví 17. mája v Piaristickom kostole sv. Ladislava. Festival sa 24. mája vráti späť do Evanjelického kostola Svätého Ducha, kde vystúpia slovenská organistka Mária Magyarová Plšeková a rakúska hobojistka Andrea Strassberger. Záverečný koncert festivalu odohrá 31. mája v piaristickom kostole španielsky umelec Víctor Banea.
Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne