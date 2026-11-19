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Festival Ars Poetica prináša do Bratislavy emanácie svetovej poézie
Preklady svetovej poézie do slovenčiny recitujú Lucia Hurajová a Ivan Šándor.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Osemnásť básnikov a performerov zo Slovenska, Európy, Afriky a Kanady, tri koncerty poézie a workshop tvorivého písania má v programe 24. ročník Medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica. S podtitulom emanácie ho vo štvrtok otvoria v bratislavskom V-Klube. Celkovo prinesie tri večery svetovej poézie, ktoré ponúknu multimediálny zážitok spojenia slova, obrazu a zvuku.
„Úvodný večer otvorí Mirka Ábelová, slovenská poetka, rozhlasová moderátorka a textárka albumu Davida Kollera ČeskosLOVEnsko, oceneného cenou Anděl, ktorej tento rok vyšla nová zbierka Záznam o vzniku zvláštneho sveta,“ uviedol pre TASR Martin Solotruk, riaditeľ festivalu, na ktorom sa predstaví aj katalánska poetka a autorka zvukovej poézie Maria Sevilla Paris so svojím koncertom poézie, belgický básnik Max Temmerman, ktorý v projekte Osamelý pohreb píše verše pre ľudí, čo zomreli bez rodiny a priateľov, a juhoafrický básnik Zama Madinana, ktorého poézia sa venuje láske, politike a spoločenským otázkam.
„Špeciálnym zážitkom bude multimediálne predstavenie kanadskej poetky Violaine Forest z Montrealu, ktorá sa dlhodobo venuje viacjazyčným javiskovým adaptáciám poézie,“ poznamenáva Solotruk k prvému festivalovému večeru, ktorý uzavrie koncert bubeníckej skupiny Maribondo.
V piatok (20. 11.) na Ars Poetice vystúpi Arsenij Rovinskij, básnik narodený v Charkove a žijúci v Dánsku, spoluzakladateľ poetického hnutia „nová epika“. Návštevníkom festivalu sa predstaví aj varšavská poetka a prekladateľka Natalia Malek, laureátka Gdynskej literárnej ceny, Yari Bernasconi z Lugana, držiteľ Švajčiarskej literárnej ceny, francúzsko-rumunská poetka Linda Maria Baros a viedenská poetka Melamar.
„Večer obohatia dve multimediálne predstavenia: britská poetka a umelkyňa Iris Colomb, ktorá pracuje s improvizáciou, zvukom a performance, a cyperská poetka Marilena Zackheos, ktorá vo svojich inštaláciách prepája text, zvuk a projekciu,“ dodáva Solotruk.
Sobotný program otvorí Ars Poetica už o 14.30 h, keď sa vo V-Klube začne workshop tvorivého písania pre verejnosť pod vedením poetky Mily Haugovej. Záverečný večer sa ponesie v znamení spolupráce platformy Versopolis a Visegrádu. S multimediálnym predstavením vystúpi talianska poetka a klaviristka Anita Piscazzi. Po nej sa predstavia český básnik Milan Děžinský, ktorého báseň vyšla v roku 2025 v The New York Review of Books, slovenská poetka a prekladateľka z japončiny Eva Luka, ktorej výber poézie The Minotaur’s Daughter zaradil denník The New York Times medzi najlepšie básnické knihy roka 2025. V programe figuruje aj maďarský básnik a redaktor časopisu Alföld János Áfra a britský básnik Rod Mengham z Cambridgeskej univerzity, laureát ceny Cholmondeley Award.
Preklady svetovej poézie do slovenčiny recitujú Lucia Hurajová a Ivan Šándor. Detaily o programe a umelcoch zverejňuje festival na www.arspoetica.sk a sociálnych sieťach. Vstup na všetky podujatia festivalu je voľný.
„Úvodný večer otvorí Mirka Ábelová, slovenská poetka, rozhlasová moderátorka a textárka albumu Davida Kollera ČeskosLOVEnsko, oceneného cenou Anděl, ktorej tento rok vyšla nová zbierka Záznam o vzniku zvláštneho sveta,“ uviedol pre TASR Martin Solotruk, riaditeľ festivalu, na ktorom sa predstaví aj katalánska poetka a autorka zvukovej poézie Maria Sevilla Paris so svojím koncertom poézie, belgický básnik Max Temmerman, ktorý v projekte Osamelý pohreb píše verše pre ľudí, čo zomreli bez rodiny a priateľov, a juhoafrický básnik Zama Madinana, ktorého poézia sa venuje láske, politike a spoločenským otázkam.
„Špeciálnym zážitkom bude multimediálne predstavenie kanadskej poetky Violaine Forest z Montrealu, ktorá sa dlhodobo venuje viacjazyčným javiskovým adaptáciám poézie,“ poznamenáva Solotruk k prvému festivalovému večeru, ktorý uzavrie koncert bubeníckej skupiny Maribondo.
V piatok (20. 11.) na Ars Poetice vystúpi Arsenij Rovinskij, básnik narodený v Charkove a žijúci v Dánsku, spoluzakladateľ poetického hnutia „nová epika“. Návštevníkom festivalu sa predstaví aj varšavská poetka a prekladateľka Natalia Malek, laureátka Gdynskej literárnej ceny, Yari Bernasconi z Lugana, držiteľ Švajčiarskej literárnej ceny, francúzsko-rumunská poetka Linda Maria Baros a viedenská poetka Melamar.
„Večer obohatia dve multimediálne predstavenia: britská poetka a umelkyňa Iris Colomb, ktorá pracuje s improvizáciou, zvukom a performance, a cyperská poetka Marilena Zackheos, ktorá vo svojich inštaláciách prepája text, zvuk a projekciu,“ dodáva Solotruk.
Sobotný program otvorí Ars Poetica už o 14.30 h, keď sa vo V-Klube začne workshop tvorivého písania pre verejnosť pod vedením poetky Mily Haugovej. Záverečný večer sa ponesie v znamení spolupráce platformy Versopolis a Visegrádu. S multimediálnym predstavením vystúpi talianska poetka a klaviristka Anita Piscazzi. Po nej sa predstavia český básnik Milan Děžinský, ktorého báseň vyšla v roku 2025 v The New York Review of Books, slovenská poetka a prekladateľka z japončiny Eva Luka, ktorej výber poézie The Minotaur’s Daughter zaradil denník The New York Times medzi najlepšie básnické knihy roka 2025. V programe figuruje aj maďarský básnik a redaktor časopisu Alföld János Áfra a britský básnik Rod Mengham z Cambridgeskej univerzity, laureát ceny Cholmondeley Award.
Preklady svetovej poézie do slovenčiny recitujú Lucia Hurajová a Ivan Šándor. Detaily o programe a umelcoch zverejňuje festival na www.arspoetica.sk a sociálnych sieťach. Vstup na všetky podujatia festivalu je voľný.