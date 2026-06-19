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Festival Art Film Košice odštartuje piatkovým otváracím ceremoniálom
Program festivalu tvoria štyri súťaže, v ktorých sa bude udeľovať hlavná cena Modrý anjel.
Autor TASR
Košice 19. júna (TASR) - V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu (IFF) Art Film Košice sa oficiálne začne slávnostným otváracím ceremoniálom v Kunsthalle v piatok o 20.00 h. Festival potrvá do štvrtka 25. júna. Ponúkne projekciu 128 filmov z viacerých krajín. Súčasťou sprievodného programu budú napríklad aj stretnutia s tvorcami, vystúpenia hudobníkov či talkshow. TASR o tom informovala PR manažérka IFF Andrea Čurná.
Program festivalu tvoria štyri súťaže, v ktorých sa bude udeľovať hlavná cena Modrý anjel. Medzinárodná súťaž hraných filmov zároveň ocení aj najlepšiu réžiu a herecké výkony. Ocenenie Hercovu misiu si preberie slovenská herečka Anna Šišková a ocenenie Zlatá kamera si prevezme nemecký režisér Fatih Akin. „O Modrého anjela za najlepší krátky film aj v tomto roku zabojujú najlepšie svetové hrané, dokumentárne, animované aj experimentálne filmy,“ uviedla Čurná.
Cenu Milana Lasicu in memoriam si v košickej Historickej radnici prevezme Richard Müller za svojho otca, herca Vladislava Müllera. Udeľovať sa bude aj Cena Fipresci Medzinárodnej organizácie filmových kritikov.
Festival ponúkne aj nesúťažné sekcie zamerané na aktuálnu svetovú tvorbu, slovenské premiéry, žánrové filmy, snímky pre deti či výber digitálne zreštaurovaných slovenských filmov.
IFF Art Film v Košiciach je najstarší a najväčší filmový festival na Slovensku. V minulosti sa konal v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, pod pôvodným názvom Artfilm vznikol v roku 1993. Od roku 2016 sa odohráva v Košiciach, kde prezentuje populárne aj menej známe diela miestnej a svetovej kinematografie.
Festival tradične sprevádzajú autogramiády, diskusie, koncerty a workshopy. Filmové projekcie budú aj tento rok dopĺňať aktivity pre detských návštevníkov.
Program festivalu tvoria štyri súťaže, v ktorých sa bude udeľovať hlavná cena Modrý anjel. Medzinárodná súťaž hraných filmov zároveň ocení aj najlepšiu réžiu a herecké výkony. Ocenenie Hercovu misiu si preberie slovenská herečka Anna Šišková a ocenenie Zlatá kamera si prevezme nemecký režisér Fatih Akin. „O Modrého anjela za najlepší krátky film aj v tomto roku zabojujú najlepšie svetové hrané, dokumentárne, animované aj experimentálne filmy,“ uviedla Čurná.
Cenu Milana Lasicu in memoriam si v košickej Historickej radnici prevezme Richard Müller za svojho otca, herca Vladislava Müllera. Udeľovať sa bude aj Cena Fipresci Medzinárodnej organizácie filmových kritikov.
Festival ponúkne aj nesúťažné sekcie zamerané na aktuálnu svetovú tvorbu, slovenské premiéry, žánrové filmy, snímky pre deti či výber digitálne zreštaurovaných slovenských filmov.
IFF Art Film v Košiciach je najstarší a najväčší filmový festival na Slovensku. V minulosti sa konal v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, pod pôvodným názvom Artfilm vznikol v roku 1993. Od roku 2016 sa odohráva v Košiciach, kde prezentuje populárne aj menej známe diela miestnej a svetovej kinematografie.
Festival tradične sprevádzajú autogramiády, diskusie, koncerty a workshopy. Filmové projekcie budú aj tento rok dopĺňať aktivity pre detských návštevníkov.