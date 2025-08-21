Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

Festival Art in Park prinesie do Trenčianskych Teplíc hudbu i divadlo

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Organizátori pripravili i program pre deti, a to v podobe divadelných predstavení.

Autor TASR
Trenčianske Teplice 21. augusta (TASR) - Festival Art in Park prinesie do Trenčianskych Teplíc hudbu, film, výtvarné umenie, divadlo i sprievodné aktivity. Siedmy ročník podujatia sa začne vo štvrtok otváracou párty na kúpalisku Zelená žaba a potrvá do nedele (24. 8.). TASR o tom informoval tím Art in Park.

Na otváracej párty vo štvrtok vystúpi DJ Bobsan, Billy Barman či RudeBoys Radio. Hudobná sekcia bude pokračovať aj v parku, piatkový (22. 8.) večer bude patriť vystúpeniu The Curly Simon, v sobotu (23. 8.) sa predstavia Medial Banana a Supa a Vec s projektom Námestie slobody.

Organizátori pripravili i program pre deti, a to v podobe divadelných predstavení. Malí návštevníci si budú môcť vyskúšať i tvorivé workshopy alebo si vypočuť rozprávky v podaní Braňa Jobusa. Dvojicu divadelných predstavení ponúkne organizačný tím pre dospelých, súčasťou programu bude i stand-up vystúpenie Silných rečí.

„Filmári sa môžu tešiť na dve open air premietania v parku, kde sme v rámci dobrých tradícií na Art in Park vybrali najzaujímavejší slovenský a český film z aktuálnej kinodistribúcie,“ načrtol Branislav Holý, ktorý na festivale zastrešuje filmovú sekciu.

Slovenský film Rasťa Boroša Kronika večných snílkov je podľa neho groteskný príbeh rodiny lenivcov a je metaforou našich archetypálnych čŕt, ktoré z nás robia v tom najlepšom, ale aj najhoršom význame autentický národ. „V českej komédii Petra Zahrádky Ako sa nám to mohlo stať?! sa v hlavných úlohách predstavia známi českí herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka. Úspešná česká snímka humorne skúma témy spoločenskej triedy a identity a prináša satirický pohľad na rodinné vzťahy,“ doplnil Holý.

Kooperácia s projektom Trenčín 2026 dopĺňa program v parku o dva body. Pod hlavičkou projektu vystúpi hudobníčka Katarína Máliková, projekt do parku prinesie aj diskusiu s názvom Mladá myseľ, veľký tlak. Sprievodný program festivalu ponúkne jogu, workshop s tušom či brunch s hudbou. Architektúru na festivale zastreší komentovaná prechádzka Trenčianske Teplice a Liečebný dom Machnáč so spoločnosťou Jaromíra Krejcara. Súčasťou podujatia bude aj gastro a chill-out zóna na oddych či handmade Park Market s tvorbou slovenských dizajnérov a remeselníkov.

„Našou ambíciou je priniesť festival pre všetky generácie - bez rozdielu veku. Návštevníkmi sú mladí ľudia, rodinky s deťmi aj kúpeľní hostia a v parku sa tak na jednom mieste stretnú ľudia v rôznych vekových kategóriách a spoločne si užívajú program v unikátnej atmosfére,“ skonštatovala produkčná manažérka festivalu Zuzana Danechová.

Organizátorom festivalu je občianske združenie Cultura.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti