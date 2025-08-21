< sekcia Regióny
Festival Art in Park prinesie do Trenčianskych Teplíc hudbu i divadlo
Organizátori pripravili i program pre deti, a to v podobe divadelných predstavení.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 21. augusta (TASR) - Festival Art in Park prinesie do Trenčianskych Teplíc hudbu, film, výtvarné umenie, divadlo i sprievodné aktivity. Siedmy ročník podujatia sa začne vo štvrtok otváracou párty na kúpalisku Zelená žaba a potrvá do nedele (24. 8.). TASR o tom informoval tím Art in Park.
Na otváracej párty vo štvrtok vystúpi DJ Bobsan, Billy Barman či RudeBoys Radio. Hudobná sekcia bude pokračovať aj v parku, piatkový (22. 8.) večer bude patriť vystúpeniu The Curly Simon, v sobotu (23. 8.) sa predstavia Medial Banana a Supa a Vec s projektom Námestie slobody.
Organizátori pripravili i program pre deti, a to v podobe divadelných predstavení. Malí návštevníci si budú môcť vyskúšať i tvorivé workshopy alebo si vypočuť rozprávky v podaní Braňa Jobusa. Dvojicu divadelných predstavení ponúkne organizačný tím pre dospelých, súčasťou programu bude i stand-up vystúpenie Silných rečí.
„Filmári sa môžu tešiť na dve open air premietania v parku, kde sme v rámci dobrých tradícií na Art in Park vybrali najzaujímavejší slovenský a český film z aktuálnej kinodistribúcie,“ načrtol Branislav Holý, ktorý na festivale zastrešuje filmovú sekciu.
Slovenský film Rasťa Boroša Kronika večných snílkov je podľa neho groteskný príbeh rodiny lenivcov a je metaforou našich archetypálnych čŕt, ktoré z nás robia v tom najlepšom, ale aj najhoršom význame autentický národ. „V českej komédii Petra Zahrádky Ako sa nám to mohlo stať?! sa v hlavných úlohách predstavia známi českí herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka. Úspešná česká snímka humorne skúma témy spoločenskej triedy a identity a prináša satirický pohľad na rodinné vzťahy,“ doplnil Holý.
Kooperácia s projektom Trenčín 2026 dopĺňa program v parku o dva body. Pod hlavičkou projektu vystúpi hudobníčka Katarína Máliková, projekt do parku prinesie aj diskusiu s názvom Mladá myseľ, veľký tlak. Sprievodný program festivalu ponúkne jogu, workshop s tušom či brunch s hudbou. Architektúru na festivale zastreší komentovaná prechádzka Trenčianske Teplice a Liečebný dom Machnáč so spoločnosťou Jaromíra Krejcara. Súčasťou podujatia bude aj gastro a chill-out zóna na oddych či handmade Park Market s tvorbou slovenských dizajnérov a remeselníkov.
„Našou ambíciou je priniesť festival pre všetky generácie - bez rozdielu veku. Návštevníkmi sú mladí ľudia, rodinky s deťmi aj kúpeľní hostia a v parku sa tak na jednom mieste stretnú ľudia v rôznych vekových kategóriách a spoločne si užívajú program v unikátnej atmosfére,“ skonštatovala produkčná manažérka festivalu Zuzana Danechová.
Organizátorom festivalu je občianske združenie Cultura.
Na otváracej párty vo štvrtok vystúpi DJ Bobsan, Billy Barman či RudeBoys Radio. Hudobná sekcia bude pokračovať aj v parku, piatkový (22. 8.) večer bude patriť vystúpeniu The Curly Simon, v sobotu (23. 8.) sa predstavia Medial Banana a Supa a Vec s projektom Námestie slobody.
Organizátori pripravili i program pre deti, a to v podobe divadelných predstavení. Malí návštevníci si budú môcť vyskúšať i tvorivé workshopy alebo si vypočuť rozprávky v podaní Braňa Jobusa. Dvojicu divadelných predstavení ponúkne organizačný tím pre dospelých, súčasťou programu bude i stand-up vystúpenie Silných rečí.
„Filmári sa môžu tešiť na dve open air premietania v parku, kde sme v rámci dobrých tradícií na Art in Park vybrali najzaujímavejší slovenský a český film z aktuálnej kinodistribúcie,“ načrtol Branislav Holý, ktorý na festivale zastrešuje filmovú sekciu.
Slovenský film Rasťa Boroša Kronika večných snílkov je podľa neho groteskný príbeh rodiny lenivcov a je metaforou našich archetypálnych čŕt, ktoré z nás robia v tom najlepšom, ale aj najhoršom význame autentický národ. „V českej komédii Petra Zahrádky Ako sa nám to mohlo stať?! sa v hlavných úlohách predstavia známi českí herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka. Úspešná česká snímka humorne skúma témy spoločenskej triedy a identity a prináša satirický pohľad na rodinné vzťahy,“ doplnil Holý.
Kooperácia s projektom Trenčín 2026 dopĺňa program v parku o dva body. Pod hlavičkou projektu vystúpi hudobníčka Katarína Máliková, projekt do parku prinesie aj diskusiu s názvom Mladá myseľ, veľký tlak. Sprievodný program festivalu ponúkne jogu, workshop s tušom či brunch s hudbou. Architektúru na festivale zastreší komentovaná prechádzka Trenčianske Teplice a Liečebný dom Machnáč so spoločnosťou Jaromíra Krejcara. Súčasťou podujatia bude aj gastro a chill-out zóna na oddych či handmade Park Market s tvorbou slovenských dizajnérov a remeselníkov.
„Našou ambíciou je priniesť festival pre všetky generácie - bez rozdielu veku. Návštevníkmi sú mladí ľudia, rodinky s deťmi aj kúpeľní hostia a v parku sa tak na jednom mieste stretnú ľudia v rôznych vekových kategóriách a spoločne si užívajú program v unikátnej atmosfére,“ skonštatovala produkčná manažérka festivalu Zuzana Danechová.
Organizátorom festivalu je občianske združenie Cultura.