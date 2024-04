Festival Astorka 2024 otvára Dejvické divadlo

Bratislava 4. apríla (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 otvára vo štvrtok Festival Astorka 2024. Do 10. apríla prinesie na svoje dosky tri české a jednu maďarskú inscenáciu.



V poradí 18. ročník medzinárodného festivalu inscenácií štúdiového typu otvorí predstavením Každý má svou pravdu v réžii Michala Vajdičku, s ktorým sa bratislavskému publiku predvedie pražské Dejvické divadlo.



Festivalom si Divadlo Astorka pripomína svoje založenie 1. apríla 1990. Podujatie so zahraničnými divadelníkmi je narodeninovým darčekom pre verných divákov i pre samotný divadelný súbor.



Vo festivalom programe ďalej figuruje pražské Švandovo divadlo na Smíchově s poetickou komédiou Happy End, Činoherní klub Praha s titulom Večer na psích dostizích a so svojou inscenáciou Hallgatni akartam sa predstaví aj budapeštianske divadlo Vígszínház.