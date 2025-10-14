Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Festival Astrofilm prinesie návštevníkom modely planét aj výstavy

Ilustračné foto Foto: TASR

Vstup na festival, ktorý potrvá do 16. októbra, je bezplatný.

Autor TASR
Piešťany 14. októbra (TASR) - Festival Astrofilm sa začne v utorok o 16.00 h podujatím Festival modelov planét v Prírodnom kine v Piešťanoch. Návštevníci uvidia nafukovacie modely napríklad Mesiaca, Zeme či Marsu, majú výšku päť až šesť metrov a približujú povrchy týchto vesmírnych telies. Mestské kultúrne stredisko o tom informovalo na sociálnej sieti.

Vo vnútorných priestoroch kultúrno-spoločenského centra Fontána budú pripravené výstavy s vesmírnou tematikou, napríklad výstava astronomických ďalekohľadov, výstava fotografií s názvom Neviditeľný vesmír či víťazné výtvarné práce 40. ročníka súťaže Vesmír očami detí 2025. Vstup na festival, ktorý potrvá do 16. októbra, je bezplatný.
