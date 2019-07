Festival Atmosféra bude s limitovanou kapacitou aj novinkami

Novinkou je napríklad rozšírenie areálu o novú lesnú workshopovú zónu.

Hontianske Nemce 28. júla (TASR) - V prvý augustový víkend sa kúsok za Hontianskymi Nemcami bude konať festival Atmosféra. Od 2. do 4. augusta ožije hudbou, filmami, diskusiami a mnohými ďalšími aktivitami zelená lúka obklopená vinicami pár kilometrov od dediny.



„Minulý rok presiahla návštevnosť Atmosféry všetky očakávania. Teraz nás zas príjemne prekvapilo, že už dva mesiace pred začiatkom festivalu sme presiahli minuloročné predpredaje. Avšak, keďže chceme návštevníkom prinášať stále kvalitnejšie a kvalitnejšie služby a zároveň zachovať komornú atmosféru festivalu, rozhodli sme sa limitovať jeho kapacitu. Preto sme do predaja dali len 2000 lístkov," uviedla zakladateľka a hlavná organizátorka festivalu Grétka Pavlovová.



Okrem limitovanej kapacity prináša 8. ročník niekoľko noviniek. Azda najväčšou z nich je rozšírenie areálu o novú lesnú workshopovú zónu, ktorá spolu s diskusnou časťou vytvorí priestor nielen pre workshopy, ale aj filmové premietania, či diskusie v chládku pod korunami stromov. Mení sa aj zameranie druhého, menšieho Dub Stage-u, ktorý minulý rok slúžil detským aktivitám. Tento rok bude sekundovať hlavnému pódiu a vystriedajú sa na ňom menej známe mená z hudobného line-upu.



Festival Atmosféra tento rok investoval najmä do ozvučenia a techniky. Okrem toho zväčšuje karavanové a stanové mestečko, kde bude pre rodiny s deťmi prvýkrát vyčlenená tichá zóna.



Jednou z hlavných priorít organizátorov sa stáva „zelené“ smerovanie festivalu. K znovu použiteľným pohárom z minulého roka sa pridajú bio čistiace prostriedky a rozložiteľné obaly pre všetky gastro stánky, či triediace stanice na separovanie odpadu. Takisto festival vo výraznej miere znížil množstvo tlačených plagátov, aby neprispieval k vizuálnemu smogu.



"Atmosféra vo svojom hudobnom programe prinesie výber toho najkvalitnejšieho, čo ponúka slovenská hudobná scéna. Zo všetkých mien spomenieme vystúpenie skupiny Longital so sláčikovým kvartetom Suita, oceňovanú formáciu Fallgrapp, alebo exkluzívne spojenie bubeníka a speváka Mariána Slávku s českou klaviristkou Beatou Hlavenkovou," uviedla Pavlovová.



Na hlavnom pódiu vystúpi aj jedna z najúspešnejších kapiel českej alternatívnej scény, skupina Zrní. Nie je tajomstvom, že hudobníci, ktorí už raz vystúpili na festivale Atmosféra, sa naň radi vracajú, ako napríklad tento rok Billy Barman, či už spomínaná skupina Longital. Po dlhšej tvorivej odmlke odohrá koncert na festivale i skupina Žena z lesoparku a nebude chýbať ani „atmosférická stálica“ Martin Geišberg. Tentoraz vystúpi spoločne s Katkou Koščovou.



Zo sprievodného programu si budú môcť návštevníci napríklad vybrať možnosť vyskúšať si metódu ochladzovania Wima Hofa, zatancovať si Ecstatic Dance, alebo sa chvíľu odreagovať pri stolových spoločenských hrách v iHRYsku. Nebudú chýbať diskusie Denníka N na aktuálne témy, workshop s CEEV Živica, alebo cestovateľské rozprávanie "Bronco namiesto hotela" manželského páru, ktorý sa rozhodol vyskúšať si na vlastnej koži, čo ponúka svet cestovateľom bez plánu.



"Festival Atmosféra si zakladá na tom, aby ponúkal návštevníkom čo najkvalitnejšie služby. Od príjemného prostredia v areáli, cez základné hygienické potreby, priestor pre deti - až po ponuku v gastro a nápojovej zóne," uviedla Pavlovová. Návštevníci v nej nájdu street-foodové stánky s bezlepkovými a vegánskymi možnosťami, čapovať sa bude remeselné pivo i naturálne vína.