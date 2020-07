Festival Atmosféra je tento rok rozdelený na tri časti

Hontianske Nemce 7. júla (TASR) - Festival Atmosféra, ktorý sa už niekoľko rokov v lete koná v prostredí viníc neďaleko Hontianskych Nemiec v okrese Krupina, sa má uskutočniť aj tento rok. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu však bude v komornejšej verzii, s dôrazom na bezpečnosť.



"Postupné uvoľňovanie opatrení nás napĺňa nádejou a pocit zhlboka sa nadýchnuť čerstvého vzduchu je pre nás v niečom stále výnimočný. Preto sme sa rozhodli v Hontianskych Nemciach vytvoriť špeciálnu sériu podujatí pod názvom Nádych s Atmosférou. Počtom návštevníkov sa vrátime o niekoľko rokov dozadu, kvalitatívne to však bude v rámci možností posun dopredu," uviedla pre TASR hlavná organizátorka festivalu Gretka Pavlovová.



Festival je tento rok rozdelený na tri časti. „Rešpektujeme nariadenia krízového štábu, preto kapacita jedného festivalu bude 500 návštevníkov. Festival teda bude od 31. júla do 2. augusta, od 7. do 9. augusta a od 14 do 16. augusta. Headlineri, ako aj program sa budú počas jednotlivých Nádychov s Atmosférou čiastočne meniť, žánrovo však zásadné zmeny nenastanú," priblížila Pavolová.



Medzi účinkujúcimi sú napríklad Dan Bárta & Illustratosphere, Katarína Máliková, Martin a Marek Geišbergovci, Chiki liki tu-a, Le Payaco.



"Do organizácie troch minifestivalov sme sa pustili aj napriek riziku, že situácia v oblasti šírenia koronavírusu sa môže kedykoľvek zmeniť. Pokiaľ sa situácia rapídne zhorší, rátame aj s možnosťou zrušenia festivalu a vrátenia lístkov," uzatvára Pavlovová.