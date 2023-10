Festival Biela noc v Košiciach prilákal do nočného mesta 60.000 ľudí

Košice 9. septembra (TASR) - Tohtoročný festival súčasného umenia Biela noc v Košiciach, ktorý trval od piatka (6. 10.) do nedele (8. 10.), mal odhadovanú návštevnosť 60.000 ľudí. Informovali o tom organizátori s tým, že návštevnosť prekonala ich očakávania a vrátila sa na úroveň spred pandémie.



Festivalovú trasu tento rok tvorilo viac ako 30 umeleckých zastávok od autorov zo šiestich krajín, ktorí svojimi dielami obsadili nočné ulice, mestský park aj viaceré interiéry. V poradí 14. ročník podujatia priniesol do Košíc pestrý program pre všetky generácie, a to aj napriek finančným ťažkostiam.



Ako uviedla umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, v ekonomicky kritickom okamihu organizátori cítili podporu umelcov aj kultúrnych inštitúcií, ktoré svojím prístupom umožnili zachovať kvalitu programu. "Sme vďační, že Košičania svojou návštevnosťou vrátili festival na úroveň spred pandémie. Živú atmosféru a dobrú náladu v uliciach nepokazilo ani časté státie v radoch, čo nás veľmi teší," skonštatovala. "V Košiciach sme zároveň zažili rekordný záujem mladých ľudí o dobrovoľníctvo a výpomoc počas festivalu, čo je pre nás dôležitým znakom, že sa o Bielu noc zaujímajú a považujú ju za svoju. Vzhľadom na ekonomickú situáciu by však nič z toho nebolo tento rok možné bez podpory mesta, kraja, kultúrnych inštitúcií a našich partnerov," dodala.



Diela boli umiestnené v Kulturparku, na Hlavnej ulici, v mestskom parku, na Námestí Maratónu mieru, ale aj v priestoroch Východoslovenskej galérie, Visit Košice, Kunstahalle, Kine Úsmev či Tabačke Kulturfabrik. Medzi inštaláciami boli napríklad monumentálne dinosaurie vajcia, veselý objekt Uzol, pop-up bublina so vzduchom bez prašných častíc alebo audiovizuálna inštalácia v korune stromu v mestskom parku. Biela noc neopomenula ani 100. výročie Medzinárodného maratónu mieru s digitálnym bežcom alebo bielou vlajkou mieru.