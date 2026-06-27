< sekcia Regióny
Festival Bodwataltreffen v Medzeve prinesie kultúru, hudbu a šport
Nedeľný program bude patriť futbalu. Na futbalovom ihrisku sa uskutoční turnaj družstiev a popoludní aj stretnutie Spartak Medzev - MŠK Rimavská Sobota.
Autor TASR
Medzev 27. júna (TASR) - Medzev bude do nedele (28. 6.) dejiskom festivalu Bodwataltreffen 2026. Trojdňové podujatie ponúka kultúrny, hudobný, športový aj sprievodný program pre všetky generácie. Samospráva o tom informuje na webovej stránke.
Festival sa začal v piatok (26. 6.) vernisážou výstavy Portréty a ich tajomstvá. Súčasťou úvodného dňa bolo aj slávnostné udeľovanie Ceny mesta Medzev. Hlavný program je pripravený na sobotu. Uskutoční sa 21. ročník Hámorníckeho polmaratónu, súťaž vo varení guláša, stolnotenisový turnaj, detský program i slávnostná svätá omša. Popoludnie bude patriť kultúrnemu programu Karpatskonemeckého spolku Bodwataltreffen, príhovoru primátora a večerným koncertom. Vystúpia hudobná skupina Marlett a speváčka Lina Mayer, pripravená je aj tombola.
Pre deti budú v areáli ZŠ Grundschule k dispozícii maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie, tvorivé dielne aj senzomotorické hry pre najmenších. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavy Patricie Štellerovej a Oliny Schmiedt, múzeum kinematografie rodiny Schusterovej či hvezdáreň.
Nedeľný program bude patriť futbalu. Na futbalovom ihrisku sa uskutoční turnaj družstiev a popoludní aj stretnutie Spartak Medzev - MŠK Rimavská Sobota.
Festival sa začal v piatok (26. 6.) vernisážou výstavy Portréty a ich tajomstvá. Súčasťou úvodného dňa bolo aj slávnostné udeľovanie Ceny mesta Medzev. Hlavný program je pripravený na sobotu. Uskutoční sa 21. ročník Hámorníckeho polmaratónu, súťaž vo varení guláša, stolnotenisový turnaj, detský program i slávnostná svätá omša. Popoludnie bude patriť kultúrnemu programu Karpatskonemeckého spolku Bodwataltreffen, príhovoru primátora a večerným koncertom. Vystúpia hudobná skupina Marlett a speváčka Lina Mayer, pripravená je aj tombola.
Pre deti budú v areáli ZŠ Grundschule k dispozícii maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie, tvorivé dielne aj senzomotorické hry pre najmenších. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavy Patricie Štellerovej a Oliny Schmiedt, múzeum kinematografie rodiny Schusterovej či hvezdáreň.
Nedeľný program bude patriť futbalu. Na futbalovom ihrisku sa uskutoční turnaj družstiev a popoludní aj stretnutie Spartak Medzev - MŠK Rimavská Sobota.