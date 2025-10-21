< sekcia Regióny
Festival Bratislava v pohybe 2025 uzavrie kanadský choreograf M. Roque
Predstavenia sa uskutočnia 24. a 25. októbra o 20.00 h v A4 - priestore súčasnej kultúry.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Festival Bratislava v pohybe 2025 uzavrie kanadský choreograf a performer Manuel Roque dvoma uvedeniami svojho oceňovaného diela Bang Bang. Predstavenia sa uskutočnia 24. a 25. októbra o 20.00 h v A4 - priestore súčasnej kultúry.
„Pôvodne sólové dielo, ktoré Roque vytvoril v roku 2017 a za ktoré získal cenu Les Prix de la danse de Montréal, sa po rokoch vracia v intenzívnej verzii pre dvoch interpretov,“ uvádzajú organizátori festivalu k predstaveniu, v ktorom choreograf a performer spolu s tanečníkom Nilsom Levazeuxom „skúma hranice ľudskej výdrže, dôvery a spolupatričnosti“.
Bang Bang označuje festival Bratislava v pohybe za fascinujúcu skúšku vytrvalosti, kde sa skok mení na manifest. „Neustále, rytmické skákanie oboch interpretov sa stáva fyzickou aj mentálnou výzvou, počas ktorej sa odhaľuje sila aj zraniteľnosť, disciplína aj ľudskosť. Roque vytvára zážitok, v ktorom sa vytráca individualita a telo sa stáva politickým nástrojom, varujúcim pred kultom výkonu a vyčerpania, ktorý spoločnosť oslavuje,“ poznamenáva festival.
Roque priznáva, že sa chcel postaviť kriticky ku kultu vyčerpania, ktorý dnes oslavujeme. „Ale počas skúšania som objavil, že aj v náročnosti existuje isté potešenie. Bang Bang hľadá hranicu medzi bolesťou a radosťou,“ dodáva Roque.
Festival Bratislava v pohybe 2025 priniesol v rámci svojho 29. ročníka deväť večerov súčasného tanca v podaní výrazných osobností a súborov z Kanady, Nemecka, Francúzska, Poľska, Libanonu, zo Španielska a z USA. Počas troch októbrových týždňov sa v Bratislave predstavili tvorcovia ako Guy Nader & Maria Campos, Soléne Weinachter, Dominik Wiecek, tanzmainz, Dance on Ensemble & Lucinda Childs a ďalší.
„Pôvodne sólové dielo, ktoré Roque vytvoril v roku 2017 a za ktoré získal cenu Les Prix de la danse de Montréal, sa po rokoch vracia v intenzívnej verzii pre dvoch interpretov,“ uvádzajú organizátori festivalu k predstaveniu, v ktorom choreograf a performer spolu s tanečníkom Nilsom Levazeuxom „skúma hranice ľudskej výdrže, dôvery a spolupatričnosti“.
Bang Bang označuje festival Bratislava v pohybe za fascinujúcu skúšku vytrvalosti, kde sa skok mení na manifest. „Neustále, rytmické skákanie oboch interpretov sa stáva fyzickou aj mentálnou výzvou, počas ktorej sa odhaľuje sila aj zraniteľnosť, disciplína aj ľudskosť. Roque vytvára zážitok, v ktorom sa vytráca individualita a telo sa stáva politickým nástrojom, varujúcim pred kultom výkonu a vyčerpania, ktorý spoločnosť oslavuje,“ poznamenáva festival.
Roque priznáva, že sa chcel postaviť kriticky ku kultu vyčerpania, ktorý dnes oslavujeme. „Ale počas skúšania som objavil, že aj v náročnosti existuje isté potešenie. Bang Bang hľadá hranicu medzi bolesťou a radosťou,“ dodáva Roque.
Festival Bratislava v pohybe 2025 priniesol v rámci svojho 29. ročníka deväť večerov súčasného tanca v podaní výrazných osobností a súborov z Kanady, Nemecka, Francúzska, Poľska, Libanonu, zo Španielska a z USA. Počas troch októbrových týždňov sa v Bratislave predstavili tvorcovia ako Guy Nader & Maria Campos, Soléne Weinachter, Dominik Wiecek, tanzmainz, Dance on Ensemble & Lucinda Childs a ďalší.