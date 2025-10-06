< sekcia Regióny
Festival Bratislava v pohybe otvára dielo od G. Nadera a M. Camposovej
Bratislava 6. októbra (TASR) - V Činohre Slovenského národného divadla (SND) sa v pondelok začína 29. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. Do 25. októbra prinesie do hlavného mesta deväť večerov, ktoré ponúknu choreografie v podaní výrazných osobností európskej aj zámorskej tanečnej scény. Ako informuje umelecká riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová, otvorí ho dielo Natural Order of Things od Guya Nadera a Marie Camposovej.
„Toto predstavenie v Španielsku bolo za minulý rok vyhodnotené ako najlepšia choreografia a dvaja interpreti získali cenu za najlepší mužský a najlepší ženský tanečný výkon,“ priblížila Kovářová „hypnotickú choreografiu o cykloch života a sile spoločenstva“, v ktorej deväť tanečníkov vytvára na javisku živý, neustále sa meniaci organizmus. „Je to čisto pohybové predstavenie, dalo by sa povedať, že minimalistické vo výtvarnom poňatí, ale veľmi expanzívne v tom fyzickom,“ dodala k dielu od libanonsko-španielskej dvojice choreografov, ktoré „zaujme čistou vizualitou, precíznym rytmom a gradujúcou dynamikou pohybu“. „Je to abstrakcia, ktorej výsledkom je spolupráca s divákom. Každý jeden divák si z toho určite zoberie to svoje, závisí na jeho fantázii, predstavivosti, a o to vlastne v súčasnom tanci ide,“ poznamenala Kovářová.
Do pozornosti dáva aj vystúpenie v Galérii Nedbalka, kde sa 10. októbra predstaví slovenská umelkyňa Lívia MM Balážová s performanciou Camille, venovanou francúzskej sochárke Camille Claudelovej.
V Štúdiu SND uvedie Bratislava v pohybe 11. októbra fyzicky náročné predstavenie Glory Game v podaní poľské umelca Dominika Wieceka a Sticky Fingers Clubu. „Wiecek ako bývalý plavec s monoplutvou prenáša športovú disciplínu do sveta performancie a vytvára inscenáciu, v ktorej telo čelí kamere a tlaku dokonalosti. Estetiku diela formuje jeho skúsenosť módneho fotografa a stylistu, vďaka čomu sa na javisku spája šport, umenie a vizuálny zážitok,“ dodáva festival.
Vystúpenie súboru tanzmainz prinesie do Divadla Aréna 13. a 14. októbra, kde uvedie choreografiu Trailer Park od Moritza Ostruschnjaka, umelca, ktorý prešiel z graffiti scény k súčasnému tancu. „Autor pracuje s pohybmi zo sociálnych sietí, ktoré tanečníci samplujú a pretvárajú do fyzickej koláže odrážajúcej svet presýtený obrazmi a informáciami,“ uvádza festival k predstaveniu, ktoré si 14. októbra o 11.00 h pozrú aj študentské a školské skupiny.
Do Bratislavy zavíta aj Lucinda Childs, ikona amerického postmoderného tanca. Legendárna tanečnica vo veku 85 rokov predvedie svoju novinku Stein, ktorá mala svetovú premiéru v júli. Večer sa uskutoční 18. októbra v Divadle Aréna, doplnia ho tri rané choreografie umelkyne zo 70. rokov v podaní tanečníkov súboru Dance On Ensemble, ktorý spája profesionálov nad 40 rokov.
