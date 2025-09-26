< sekcia Regióny
Festival bývania v Košiciach predstaví najnovšie trendy
Dvojdňové podujatie, ktoré sa začína v piatok, je podľa organizátorov určené pre každého, kto chce kúpiť, predať alebo si navrhnúť nové bývanie.
Autor TASR
Košice 26. septembra (TASR) - Najnovšie trendy v oblasti bývania, investovania a marketingu, prednášky, panelové diskusie, ale aj bezplatnú expo zónu pre verejnosť prináša do košického Kulturparku prvý festival bývania na Slovensku - Living City. Dvojdňové podujatie, ktoré sa začína v piatok, je podľa organizátorov určené pre každého, kto chce kúpiť, predať alebo si navrhnúť nové bývanie.
„Living City je nový dynamický koncept festivalu bývania, ktorý spája svet realít, architektúry, financií a moderného mestského života. Nie je to len výstava, je to inšpiratívny priestor pre ľudí, ktorí bývanie hľadajú, tvoria alebo formujú,” informovala TASR spoluorganizátorka podujatia Róberta Mecková.
Festival je pre verejnosť zadarmo. V expo zóne sa predstavia developerské projekty, ale aj klasické nehnuteľnosti, drevodomy, zelené riešenia či smart domácnosti. Na ploche takmer 2000 metrov štvorcových sa predstaví dokopy 50 vystavovateľov, medzi nimi aj interiérové štúdiá, architekti či remeselníci. Na festivale sa predstaví aj mesto Košice, a to so svojim územným plánom aj s plánmi v oblasti nájomného bývania.
Pre profesionálov z oblastí developmentu, realít, hypoték, architektúry, marketingu či dizajnu je pripravená VIP zóna. Medzi spíkrami budú napríklad realitní lídri, finanční odborníci i známi podnikatelia a investori zo Slovenska aj Česka. „Vo VIP časti určenej odbornej verejnosti rozoberieme realitné stratégie, investičné tipy, marketing a budovanie osobnej značky,“ dodal spoluorganizátor Branislav Čuri. Odborný program festivalu ponúkne aj priestor na otázky a otvorenú diskusiu.
Súčasťou podujatia bude tiež vernisáž obrazov akademickej maliarky Gabriely Holcer, maľovanie naživo, DJ sety, workshopy s dronmi a virtuálnou realitou, ale aj gastro, detská zóna a iné.
