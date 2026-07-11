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Festival Castrum Paris pripomína 340 rokov od zničenia hradu Parič
Hrad Parič bol po stáročia významným správnym, hospodárskym a obranným centrom regiónu.
Autor TASR
Trebišov 11. júla (TASR) - Rytierske turnaje, historické remeslá, stredoveké mestečko i dobová kuchyňa sú súčasťou kultúrno-historického festivalu Castrum Paris, ktorý sa koná v sobotu v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Podujatie pripomenie 340. výročie zničenia hradu Parič. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, táto významná pamiatka predstavuje podľa jej slov jediný tehlový nížinný hrad na území dnešného Slovenska, pričom jeho ruiny sa dodnes nachádzajú v trebišovskom mestskom parku.
Hrad Parič bol po stáročia významným správnym, hospodárskym a obranným centrom regiónu. V roku 1686 bol počas protihabsburských povstaní definitívne zničený vojskami Imricha Thökölyho. Pri príležitosti tohto významného výročia prebieha v múzeu historická výstava „1686 - 1786...storočie pádu a vzostupu“, ktorá je venovaná aj hradu Parič.
Návštevníci sa počas festivalu Castrum Paris môžu preniesť do obdobia stredoveku a spoznať každodenný život na hrade prostredníctvom historických ukážok, remesiel a autentickej atmosféry stredovekého mestečka. Hlavným lákadlom programu je rytiersky turnaj na koňoch a lovecký turnaj. Program dopĺňajú šermiarske a kaukliarske vystúpenia, koncert stredovekej hudby Ensemble Thesaurus Musicum, workshop pre návštevníkov, ohňová šou, ukážky dobových remesiel, historický tábor, interaktívna zbrojnica, lukostreľba, streľba z kuše či malého katapultu. Súčasťou podujatia je aj dobová kuchyňa s ochutnávkami stredovekých jedál. Pre najmenších je pripravené divadelné predstavenie Soľ nad zlato.
Podujatie zároveň pripomína význam dvoch šľachtických rodov Drugethovcov a Perényiovcov, ktorí patrili medzi najvýznamnejšie rody Uhorského kráľovstva a stáročia formovali dejiny regiónu. Ich osudy sú úzko späté s hradom Parič, ale aj s dejinami Trebišova a trebišovského kaštieľa.
„Castrum Paris nie je len pripomienkou zániku významnej stredovekej pevnosti. Je predovšetkým oslavou histórie regiónu, jeho kultúrneho dedičstva a príbehov ľudí, ktorí formovali dejiny Zemplína. Prostredníctvom živých ukážok chceme návštevníkom sprostredkovať autentický zážitok a zároveň poukázať na výnimočný význam hradu Parič v dejinách Slovenska,“ uviedla riaditeľka múzea Beáta Kereštanová.
Podujatie ponúka celodenný program pre rodiny s deťmi, milovníkov histórie, turistov i širokú verejnosť. Cieľom podujatia je popularizovať kultúrne dedičstvo regiónu, posilniť historické povedomie a atraktívnou formou predstaviť jednu z najvýznamnejších historických pamiatok južného Zemplína.
Hrad Parič bol po stáročia významným správnym, hospodárskym a obranným centrom regiónu. V roku 1686 bol počas protihabsburských povstaní definitívne zničený vojskami Imricha Thökölyho. Pri príležitosti tohto významného výročia prebieha v múzeu historická výstava „1686 - 1786...storočie pádu a vzostupu“, ktorá je venovaná aj hradu Parič.
Návštevníci sa počas festivalu Castrum Paris môžu preniesť do obdobia stredoveku a spoznať každodenný život na hrade prostredníctvom historických ukážok, remesiel a autentickej atmosféry stredovekého mestečka. Hlavným lákadlom programu je rytiersky turnaj na koňoch a lovecký turnaj. Program dopĺňajú šermiarske a kaukliarske vystúpenia, koncert stredovekej hudby Ensemble Thesaurus Musicum, workshop pre návštevníkov, ohňová šou, ukážky dobových remesiel, historický tábor, interaktívna zbrojnica, lukostreľba, streľba z kuše či malého katapultu. Súčasťou podujatia je aj dobová kuchyňa s ochutnávkami stredovekých jedál. Pre najmenších je pripravené divadelné predstavenie Soľ nad zlato.
Podujatie zároveň pripomína význam dvoch šľachtických rodov Drugethovcov a Perényiovcov, ktorí patrili medzi najvýznamnejšie rody Uhorského kráľovstva a stáročia formovali dejiny regiónu. Ich osudy sú úzko späté s hradom Parič, ale aj s dejinami Trebišova a trebišovského kaštieľa.
„Castrum Paris nie je len pripomienkou zániku významnej stredovekej pevnosti. Je predovšetkým oslavou histórie regiónu, jeho kultúrneho dedičstva a príbehov ľudí, ktorí formovali dejiny Zemplína. Prostredníctvom živých ukážok chceme návštevníkom sprostredkovať autentický zážitok a zároveň poukázať na výnimočný význam hradu Parič v dejinách Slovenska,“ uviedla riaditeľka múzea Beáta Kereštanová.
Podujatie ponúka celodenný program pre rodiny s deťmi, milovníkov histórie, turistov i širokú verejnosť. Cieľom podujatia je popularizovať kultúrne dedičstvo regiónu, posilniť historické povedomie a atraktívnou formou predstaviť jednu z najvýznamnejších historických pamiatok južného Zemplína.