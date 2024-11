Festival Cez prah otvorí prednáška o Akcii B

Bratislava 13. novembra (TASR) - Fenomén bytových kultúrnych podujatí 70. a 80. rokov minulého storočia si aj tento rok pripomenie v Bratislave bytový festival Cez prah. Termínovo je rámcovaný Dňom väznených spisovateľov (15. 11.) a Dňom boja za slobodu a demokraciu (17. 11.). Festival otvorí prednáška Vysťahovanie nepohodlných: Akcia B.



"V Bratislave bolo v rokoch 1952 a 1953 na základe straníckeho rozhodnutia z večera do rána vysťahovaných takmer 700 rodín. Akcia B je doteraz jedným z perzekučných mechanizmov komunistickej vlády, ktorým stále nevenujeme dostatok pozornosti," upozorňujú organizátori festivalu, ktorý "oživuje komorný duch disentu a prepája minulosť so súčasnosťou".



Odohráva sa na viacerých miestach v hlavnom meste - v priestoroch Rómerovho domu, Flatgallery, v byte na Strakovej 1 a na Námestí SNP 16.



"Byt však aj aktuálne zohráva dôležitú kultúrnu úlohu, a preto rovnocenne významnou zložkou festivalu je predstavovať súčasné progresívne umelecké formy, ktoré formátom zapadnú do dramaturgie festivalu," dodávajú organizátori.



Festival má v programe diskusie, prednášky, umelecké vystúpenia a literárne stretnutia na stále rezonujúce témy. Súčasťou programu sú debaty o bytových politikách kedysi a dnes i reflexii normalizácie a demokratických procesov v 90. rokoch minulého storočia.



Návštevníci festivalu, ktorý chcú oslovovať slobodu či diskutovať o jej význame, sa môžu tešiť aj na prvé slovenské haiku či novú zbierku básnika Ľuboša Bendzáka, folkový koncert, DJ sety, výstavu i divadelné predstavenie.