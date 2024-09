Festival Cinedu ponúkne program pre tínedžerov aj v Bratislave

Bratislava 26. septembra (TASR) - Filmový festival pre deti a mládež Cinedu (23. 9. - 1. 10.), ktorý sa koná v Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom, ponúka podujatia pre tínedžerov aj v Bratislave. Kreatívno-edukačný program s názvom Cinedu Teens Space, ktorý okrem hraných filmov tvorí interaktívna prednáška a filmový masterclass, sa v hlavnom meste bude konať od 3. do 6. októbra. Filmové premietania zostavené pre tínedžerov 13+ a mladých dospelých sa uskutočnia v Kine Lumiére. TASR o tom informovala PR manažérka Monika Povodová.



Dodáva, že festival Cinedu ponúka starostlivo vybrané filmy pre deti a mládež, ktoré sú úplne odlišné od multiplexovej mainstreamovej produkcie. "Ide väčšinou o snímky, ktoré ´precestovali´ prestížne svetové filmové festivaly a neraz získali na nich ocenenia," poznamenáva Povodová a do pozornosti dáva napríklad film Mladý šaman, v ktorom režisér Lkhagvadulam Purev-Ochir prináša pohľad na súčasný život a tradície v Mongolsku. Film "plný magického realizmu" získal na MFF Benátky 2023 cenu za najlepšieho herca a tento rok sa stal i najlepším filmom na Festivale ázijských filmov v Osake. "Mladému divákovi filmy z prehliadky Cinedu prinášajú nové obzory, ukazujú hodnoty, pomáhajú riešiť problémy, učia empatii a pochopeniu inakosti kultúrnej aj osobnej," uvádzajú organizátori festivalu.



Súčasťou jeho bratislavskej časti bude aj masterclass s oceňovaným slovenským režisérom a producentom Ivanom Ostrochovským, ktorý sa podelí o skúsenosti s tvorbou dokumentárneho filmu, či s prácou filmového štábu počas nakrúcania snímky Svetloplachosť. "O tom, prečo je dôležité natáčať filmy o živote ľudí počas vojny," dodáva Povodová. Film Svetloplachosť citlivo a hravo predstavuje každodenný život Ukrajincov počas prvých mesiacov invázie očami detí ukrývajúcich sa v charkovskom metre. Rozprávanie režiséra bude ilustrované ukážkami z filmu a otvorené otázkam mladého publika.



Cinedu Teens Space odštartuje (3. 10.) v Koncertnej sieni Klarisky kombinovaným programom pre školy, ktorý je pre študentov bezplatný. Masterlassu bude predchádzať prednáška, ktorú uvedie expertka Yara Tag-Eldeen zo Švédskej agentúry pre psychologickú obranu. "Zameria sa na umelú inteligenciu a sociálne médiá a ich možné zneužitie na šírenie dezinformácií a zároveň na to, ako takéto dezinformácie identifikovať a ako im čeliť," približujú organizátori.



Víkendové (5. - 6. 10.) popoludňajšie premietania v Kine Lumiére dávajú do pozornosti najmä mládeži vo veku 13+ a mladým dospelým, sú však otvorené aj širokej verejnosti.