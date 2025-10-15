< sekcia Regióny
Festival City Sounds bude v znamení slovenskej hudby
Chýbať nebude program Za hranice s hudbou - Showcase absolventov.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovenská metropola sa začiatkom novembra opäť stane pulzujúcim centrom súčasnej hudby. Festival City Sounds prinesie na Slovensko špičkových svetových hudobníkov, ale aj výnimočných slovenských muzikantov ako Sisa Michalidesová, Peter Dobai aj projekt 1000 Plôch, koncertovať budú Andreas Varady, Sisa Fehér a projekt hudobného zoskupenia Robert Pospiš, Martin Sillay, Miki Skuta a Miloš Valent. Hviezdami tohtoročného festivalu budú Avishai Cohen, Jazzanova Live s Waynom Snowom, Takuya Kuroda či corto.alto. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Chýbať nebude program Za hranice s hudbou - Showcase absolventov. Moderná vzdelávacia platforma už deväť rokov pomáha mladým talentom rásť a presadiť sa. Cieľom organizátorov City Sounds Festivalu je dať priestor mladým slovenským hudobníkom, ktorí sa postavia na štarte svojej kariéry na rovnaké pódium ako svetové hviezdy. V piatok (7.11.) večer sa predstavia traja z jej absolventov, ktorí si už teraz budujú meno na slovenskej scéne – Anina Camara, flou, Julie Nox.
V piatkový večer zahrá aj Jofre, slovenský hudobník, producent, spevák a raper Ján Lednický, ktorý je známy svojou hudbou spájajúcou rap, R&B, klavír a gitaru. Ako 15-ročný sa stal majstrom Slovenska v hre na klavíri, hráva s Funny Faces, spolupracoval s Kontrafaktom, Pil C, Calim, Egom. Po hudobnej prestávke sa minulý rok vrátil na scénu s druhým albumom s názvom Protijed. Na City Sounds sa predstaví na klavíri a s vlastnými skladbami.
Hudobný večer čaká na fanúšikov už deň pred festivalom - 6. novembra bude v Bratislave koncertovať jedinečná britská organistka a skladateľka Anna Lapwood, ktorá búra stereotypy o klasickej hudbe a organe ako nástroji, zahrá najznámejšie filmové melódie. City Sounds Festival tak počas troch dní – 6., 7. a 8. novembra - ponúkne návštevníkom silnú hudobnú dávku tejto jesene.
