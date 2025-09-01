< sekcia Regióny
Festival Creative Streets Košice prinesie nové muraly a streetart
Vlani v rámci prvého ročníka podujatia vytvorili umelci na Sídlisku KVP päť veľkých muralov.
Autor TASR
Košice 1. septembra (TASR) - Druhý ročník festivalu Creative Streets Košice prinesie do ulíc mestských častí Sídlisko KVP a Myslava nové muraly a streetart diela. Od pondelka do piatka (5. 9.) budú originálne umenie vo verejnom priestore vytvárať známi aj začínajúci umelci. Za organizátorov o tom na sociálnej sieti informovalo občianske združenie (OZ) Zelená budúcnosť 2030 s tým, že vyvrcholením podujatia bude piatkový Letný festival v Drocárovom parku.
„Festival Creative Streets Košice 2025 je nielen o vizuálnom umení, ale aj o spoločnej energii a prepojení ľudí s priestorom, v ktorom žijú. Obyvatelia a návštevníci budú mať možnosť sledovať tvorbu diel priamo naživo a zažiť tak jedinečný proces, keď sa šedé steny menia na plátna plné nápadov a farieb,“ uvádza OZ.
Dve košické MČ sa do festivalu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj, zapájajú ako partneri podujatia. Podľa starostu Sídliska KVP Ladislava Lörinca má podujatie priniesť viac umenia do ulíc, prispieť k estetike prostredia, ako aj vychovávať a búrať predsudky. „Ukazujeme, že graffiti môže byť umenie, nielen vandalizmus. Učíme mladých hrdosti na svoju tvorbu a verejnosti ukazujeme, že aj street culture má svoje miesto,“ povedal.
Ivana Palaiová z MČ Sídlisko KVP pre TASR spresnila, že nové diela by mali pribudnúť na výmenníkoch na Húskovej ulici, na budove základnej školy na Drábovej, či na bytovke na Cottbuskej 32. MČ Myslava na sociálnej sieti informovala, že festival premení verejné priestory na jedinečnú galériu pod holým nebom, pričom ožiť farbami a kreativitou by mal priestor na detskom ihrisku pri klube dôchodcov, čo má danú lokalitu pozdvihnúť na novú úroveň.
Vlani v rámci prvého ročníka podujatia vytvorili umelci na Sídlisku KVP päť veľkých muralov na uliciach Titogradskej, Starozagorskej či Wurmovej, ako aj ďalšie menšie diela na rôznych miestach v okolí.
„Festival Creative Streets Košice 2025 je nielen o vizuálnom umení, ale aj o spoločnej energii a prepojení ľudí s priestorom, v ktorom žijú. Obyvatelia a návštevníci budú mať možnosť sledovať tvorbu diel priamo naživo a zažiť tak jedinečný proces, keď sa šedé steny menia na plátna plné nápadov a farieb,“ uvádza OZ.
Dve košické MČ sa do festivalu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj, zapájajú ako partneri podujatia. Podľa starostu Sídliska KVP Ladislava Lörinca má podujatie priniesť viac umenia do ulíc, prispieť k estetike prostredia, ako aj vychovávať a búrať predsudky. „Ukazujeme, že graffiti môže byť umenie, nielen vandalizmus. Učíme mladých hrdosti na svoju tvorbu a verejnosti ukazujeme, že aj street culture má svoje miesto,“ povedal.
Ivana Palaiová z MČ Sídlisko KVP pre TASR spresnila, že nové diela by mali pribudnúť na výmenníkoch na Húskovej ulici, na budove základnej školy na Drábovej, či na bytovke na Cottbuskej 32. MČ Myslava na sociálnej sieti informovala, že festival premení verejné priestory na jedinečnú galériu pod holým nebom, pričom ožiť farbami a kreativitou by mal priestor na detskom ihrisku pri klube dôchodcov, čo má danú lokalitu pozdvihnúť na novú úroveň.
Vlani v rámci prvého ročníka podujatia vytvorili umelci na Sídlisku KVP päť veľkých muralov na uliciach Titogradskej, Starozagorskej či Wurmovej, ako aj ďalšie menšie diela na rôznych miestach v okolí.