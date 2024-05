Festival Degustorium ponúkne remeselné potraviny

Kravany nad Dunajom 22. mája (TASR) - Niekoľko desiatok rodinných fariem, manufaktúr, vinohradníkov, vinárov i špecializovaných dovozcov kvalitných potravín bude hostiť festival remeselných potravín Degustorium, ktorý bude v Kravanoch nad Dunajom 25. mája. Ako uviedli organizátori z občianskeho združenia Slow Food Pressburg, na podujatí sa zúčastnia aj environmentalisti, odborníci na výživu i šéfkuchári.



Festival sa v areáli Dunajského korza začína o 10.00 h a potrvá do 19.00 h. Návštevníci si budú môcť vychutnať dobré jedlo pri degustácii jedál a nápojov, na senzorických workshopoch a tiež pri počúvaní inšpiratívnych diskusií. "Tradičná remeselná potravina tvorí súčasť našej kultúrnej identity a mala by dominovať našim sviatočným, ale i tým všedným dňom. Roľníci i rodinné farmy, ktoré hospodária na pôde trvalo udržateľným spôsobom a remeselní výrobcovia musia byť podporovaní a tradičný spôsob výroby, ktorý je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, chránený a zvýhodňovaný," skonštatovala Petra Molnárová, ktorá vedie občianske združenie Slow Food Pressburg.



Ako doplnila, návštevníci festivalu si budú môcť okrem dobrého jedla a pitia užiť aj bohatý sprievodný program. "Okrem špecializovaných prednášok to budú aj stretnutia so šéfkuchármi, remeselníkmi a farmármi zo Slovenska, Maďarska, Talianska i Nemecka. Súčasťou aktivít sú aj medzinárodné diskusie na tému jedla, výživy a gastronómie," dodala Molnárová.